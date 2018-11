El grupo Alco festejó 34 años e hizo prevención en obesidad infantil

El grupo Alco Pío XI celebró ayer sus 34 años y su coordinadora, Analía García, dijo a El Litoral que “la obesidad es un flagelo” y que “hay que prevenir la obesidad infantil”. A la vez, García recordó que se reúnen todas las semanas para acompañar en la recuperación a las personas con obesidad o sobre peso.

“Estamos muy preocupados por la obesidad porque es una de las principales causas de muerte y hay muchos niños obesos. No hablo de estética, sí de salud porque esto también puede provocar otras enfermedades como la diabetes”, dijo y remarcó que “por la rutina nos acostumbramos a comer comida que no es saludable”.

Respecto a los niños, relató que “no están sabiendo el sabor de las frutas y no hacen actividad física, están con el celular, tablet o mirando televisión”.

“La diabetes infantil tiene que ver con la alimentación. Es una enfermedad silenciosa y muchas veces cuando se descubre cuando ya son insulinos dependientes. En este grupo vemos cómo se pueden combatir otras enfermedades”, dijo.

En este marco, invitó a participar de una actividad de concientización en el parque Mitre, este domingo de 9 a 11, por el Día Mundial de la Obesidad.