Valdés: “El proyecto de desarrollo costero lo haremos entre todos y con transparencia”

Se presentó ayer el “Concurso Nacional de Ideas para el Proyecto de Desarrollo Costero de la Ciudad de Corrientes”. La iniciativa busca recibir propuestas urbanísticas para las zonas del puerto capitalino, ex Regimiento N°9 y el Servicio Penitenciario Unidad Penal N°1. “Seremos nosotros, los correntinos los que decidiremos cuál es el proyecto de ciudad que vamos a tener mirando al majestuoso Paraná”, aseguró el Gobernador.

Mediante la planificación y ejecución de políticas urbanas se buscará la recuperación social, ambiental y urbanística de la Costanera correntina con la integración de nuevos predios y la construcción de espacios verdes y lugares de uso público.

Es por ello que se acordó realizar un Concurso Nacional de Ideas que tendrá como finalidad una participación de la sociedad profesional y local, asegurando la transparencia y validez de lo planificado, sirviendo también como una herramienta de utilidad para la captación de los potenciales desarrolladores.

El concurso estará vigente hasta el 20 de diciembre, cuando cerrará la recepción de proyectos. La propuesta ganadora tendrá un premio de $500 mil. Para más información se puede acceder a la web de la Sociedad Correntina de Arquitectos (www.soarco.org) o enviar un mail a asesorconcursoprc@gmail.com.

El acto fue encabezado por el gobernador, Gustavo Valdés; el titular del Plan Belgrano, Carlos Vignolo; el intendente capitalino, Eduardo Tassano; el secretario de Planificación Territorial del Ministerio del Interior, Fernando Alvarez de Celis; el presidente de la Administración de Bienes del Estado, Ramón María Lanus y el secretario de Inversión Turística de la Nación, Sebastián Slobayen.

Nación-Provincia-Comunas

El Gobernador dijo que “tuvimos que esperar mucho tiempo para poder coincidir tres jurisdicciones: Nación, Provincia y Municipio”.

Para el mandatario, “es notorio que Corrientes tiene condiciones naturales excepcionales y los correntinos lucimos orgullosos nuestra costanera, que la pudimos ampliar hacia el sur 900 metros y existe un proyecto para ampliar la costanera Norte y refuncionalizar la del Sur”.

“Muchas veces nos quedamos con el no podemos, pero la Provincia está haciendo una reivindicación histórica con los fondos que nos pertenecen por Yacyretá y para eso hay que tener decisión política de que las cosas se van a hacer bien”.

Respecto al proyecto Costero, subrayó que “lo vamos a hacer entre todos, con honestidad y transparencia” y afirmó que “muchos decían desconocer este proyecto y no sabían si estar a favor o en contra. Todo ha sido transparente, con reglas claras”.

“Esta es una convocatoria para que se sumen todos aquellos que tengan ideas dentro del marco que se ha trazado con el Concejo Deliberante, el aprovechamiento del espacio público y vamos a tener en el sector del ex Regimiento, el 65% del espacio público y en la zona de Vías Navegables, hasta el 60%”.

“Seremos nosotros, los correntinos los que decidiremos cuál es el proyecto de ciudad que vamos a tener mirando al majestuoso Paraná”.

“Los recursos por la venta de terrenos los necesitamos y cada peso de los inmuebles que se vendan van a ir destinados a obras para la ciudad de Corrientes”.

Y puso de manifiesto la necesidad de seguir trabajando con la Municipalidad en desagües pluviales, para lo cual ya se está haciendo un gran trabajo.