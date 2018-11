Los vendedores de la rotonda serán reubicados por la Comuna

Tras la intimación de desalojo que la Comuna realizó a un grupo de 30 personas que desarrollan actividades comerciales en la zona de la rotonda de la Virgen, a fin de poder continuar con las obras de la Autovía Travesía Urbana a través de Vialidad Nacional, desde la Secretaría de Ambiente informaron que los mismos deben inscribirse en la Agencia Correntina de Recaudación (Acor) para luego ser reubicados en diferentes sectores comerciales como el Mercado de Productos Frescos.

Consultado sobre la situación actual del conflicto, el secretario de Ambiente de la Comuna Julio Bartra dijo que “hoy (por ayer) mantuvimos una reunión con ellos y entendieron que en un tiempo más o menos deben dejar el lugar, porque la obra avanza. Nosotros les ofrecimos que se sumen a algunos lugares específicos en los Mercados Populares a fin de brindarles una alternativa ya que entendemos que ellos viven de esa actividad, pero necesitamos que regularicen su situación mediante su registro para luego determinar en qué zona se los ubicará”, y agregó “no es el mismo caso que los otros comerciantes del mercado que se incendió, porque ellos no están registrados y nosotros estamos avanzando para regularizar este tipo de casos”.

En cuanto a la cantidad de puesteros que ofrece productos de los más variados, sostuvo que “nosotros hemos registrado a unos 27, pero no es posible ubicarlos a todos en un solo predio dado que ofrecen diferentes productos desde frutas hasta ladrillos, pero no son fabricantes, sino revendedores.

En referencia a las intimaciones y el desalojo informó que “nosotros iniciamos el proceso de las intimaciones hace un mes más o menos, ante el avance de las obras de la autovía y el peligro que implica que estos comerciantes estén a la vera de la Ruta Provincial 5 con tanto tráfico que hay y en el marco del ordenamiento que venimos realizando en toda la ciudad.

“Los hemos intimado en dos oportunidades y no se han retirado; la obra tiene que seguir avanzando y deben retirarse, no hay otra salida, ellos deben hacerlo”.

Cabe señalar que el funcionario municipal comentó que en la jornada de ayer no se instalaron por el mal tiempo y la lluvia constante.

Vale señalar que los puesteros del mercado de la rotonda que están ubicados actualmente en la plaza del Mercosur no serán removidos del lugar dado que no se encuentran en la zona de ensanchamiento de la Ruta Nacional 12 que implica la obra de la autovía.

Además, cabe aclarar que su estadía en la zona es temporal debido a que serán trasladados al nuevo complejo del barrio San Gerónimo que se encuentra construyendo la Provincia, tras la cesión del terreno que realizó la Comuna.