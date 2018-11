Sala de Situación: primeros datos revelan falta de control de mujeres embarazadas

er el relanzamiento oficial de la Sala de Situación, concepto que constituye un modelo de trabajo que promueve el análisis sistemático de información a fin de generar conocimiento oportuno y de calidad para resolver problemas de salud. La Municipalidad de Corrientes venía trabajando desde principio de año en este sentido y ayer, mediante una firma de convenio, se sumaron Virasoro y Empedrado.

En este marco, el subsecretario de Salud de la Municipalidad de Corrientes, Arturo Sandoval, explicó a El Litoral que “la Sala de Situación se interpreta como un espacio físico pero en realidad es un espacio tecnológico donde se puede obtener información; antes de esto se debe trabajar en la recolección de datos estadísticos que refieran a la salud de la población”. La Comuna capitalina inició la primera etapa en marzo, cuando colaboraron residentes de la Facultad de Medicina de la Unne y agentes de Epidemiología de la Provincia. A los datos que ellos pudieron recabar, se sumaron los de Nación y se presentaron estadísticas locales.

A principio de año, se retomó este proyecto que se había anunciado en el 2014. Al respecto, Sandoval dijo que “se está reinaugurando porque nunca funcionó desde el punto de vista operativo”. Aclaró que se trabaja en forma conjunta entre Nación y Provincia.

“Vimos que en todos los ámbitos faltaban datos, por eso creímos necesario trabajar en este proyecto. En las Salas de Atención Primaria de la Salud (Saps) trabajamos conceptos determinantes, existen diferentes ámbitos o campos. Si tenemos en cuenta, por ejemplo, un barrio de la periferia donde hay un basural clandestino a cielo abierto, este es un determinante ambiental en la salud colectiva. También vimos las prestaciones o coberturas”, refiriendo que cuanto más alejado se esté del centro, hay menos cobertura médica.

Respecto a los datos sobre patologías o situaciones sanitarias precisó: “Observamos enfermedades prevalentes que varían de acuerdo a la estación del año. Por ejemplo, en abril predominaron enfermedades vectoriales, más adelante aparecieron las patologías respiratorias”.

“El determinante sociocultural es una condición, por ejemplo, si tiene una enfermedad infecciosa que se manifiesta de manera diferente. Por ello hay que trabajar sobre las desigualdades sociales. Otro dato que recabamos es la necesidad de profesionales itinerantes; son un grupo de profesionales que se quedan en un solo lugar, por ello se incorporaron médicos generalistas que pueden atender a diferentes personas”, añadió.

Durante el acto que se realizó ayer en la Municipalidad, se refirió a la mortalidad materno infantil y aseguró que están trabajando en el “control de embarazadas”. “Las futuras mamás no se hacían todos los controles (laboratorios, por ejemplo) por ello nos enfocamos en la atención del primer nivel, lo necesitamos y ya trabajamos en ello, con profesionales que detecten estas situaciones”, comentó.

“Presentamos los datos del año 2016 de la provincia, desde Salud Pública comunicaron que las cifras están bajando. Trabajamos en forma conjunta para optimizar y fortalecer para que no quede ninguna embarazada sin ser controlada. Notamos en nuestras observaciones en base a este proyecto que no se hacían todos los controles durante el embarazo, por eso apuntamos a captar a estas mujeres, porque muchas no se acercan a los centros de salud”, señaló y agregó que “en Capital ya se está trabajando en la Sala de Situación y otros municipios se están sumando a esta propuesta que busca obtener datos para mejorar la salud”.

Cabe destacar que la Sala de Situación constituye un dispositivo fundamental para disponer de información, tomar decisiones basadas en evidencias; fortalecer la capacidad institucional, vigilar la situación, organizar la respuesta, movilizar recursos, evaluar intervenciones, identificar necesidades, interactuar con otros agentes, preparar y reproducir informes para decisores y gestores y producir información para medios de comunicación.

En la mañana de ayer se realizó en el Salón Pocho Roch de la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes, el acto de suscripción de Acuerdos Territoriales y Protocolos Específicos, reinauguración de la Sala de Situación de salud local y la jornada de capacitación en Formulación de Proyectos del programa “Municipios y comunidades saludables”.

En representación del Ministerio de Salud de la Provincia de Corrientes estuvo la subsecretaria de Gestión Sanitaria, María del Carmen Pérez Duarte; de parte de la Comuna, el vice intendente Emilio Lanari y el subsecretario de Salud, Arturo Sandoval. También estuvo el decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional del Nordeste (Unne), Omar Larroza, el secretario de Desarrollo Humano, Cristian Guastavino y la directora de Planificación de Proyectos de la Provincia, María Eugenia Roma.