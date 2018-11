Nafta: Axion se adelantó, aplicó una suba de hasta un 7% y la premium llegó a $49,71

Aunque la suba en los precios de los combustibles estaba anunciada para hoy, Axion se adelantó a las demás petroleras y aplicó un incremento en las naftas y los dos tipos de gasoil. De esta manera, las estaciones de servicio de esta bandera amanecieron ayer con las pizarras modificadas entre un 2,4% y 7%.

Los combustibles de Axion volvieron a dar un salto luego de una leve baja que habían sufrido hace algunas semanas, quedando nuevamente muy cerca de los $50 el litro de la nafta más cara, que pasó de $47,98 a $49,71. En tanto, la súper subió de $42,79 a $43,83.

El diésel fue el que más aumentó, con un ajuste del 7%. De esta manera, el más económico pasó de $36,36 a $38,91, mientras que el más refinado aumentó de $43,98 a $47,06.

Luego de las modificaciones de Axion, se esperaba que para la medianoche, tras el cierre de esta edición, el resto de las estaciones de servicio apliquen un incremento de entre el 5% y el 7% a nivel nacional y, por ende, en Corrientes.

Con uno de los precios más altos del país, el litro de la nafta premium de algunas petroleras superaría desde hoy los $50 el litro. De esta manera, sumándose YPF y Shell se terminará de concretar completamente el decimocuarto incremento en lo que va del año, con un acumulado que supera el 65%.

Asimismo, vale recordar que desde la liberación determinada por el Gobierno nacional en octubre del año pasado, los precios de los combustibles en Corrientes se duplicaron, llegando a los valores actuales que rozan en algunos casos los $50.

Este nuevo incremento se da en un contexto de incertidumbre para los empresarios hidrocarburíferos, que en los últimos días mostraron su preocupación por la importante merma que tuvo la demanda a nivel local. Según señalaron desde el sector, las ventas cayeron cerca de 12% tras las sucesivas subas que se dieron en lo que va del 2018.

La actualización tarifaria se da esta vez, según explicaron, para achicar el desfasaje que tenían los valores respecto del costo. Es que, con el dólar estable y el precio del barril de petróleo a la baja, no se avizoraban nuevos cambios hasta hace pocos días cuando los rumores de un nuevo ajuste comenzó a tomar fuerza.

A nivel nacional, habían asegurado que si el barril de crudo internacional bajaba, la nafta también debería hacerlo; algo que finalmente no ocurrió.

De cara a fin de año, algunos empresarios aseguran que no habría más aumentos, aunque advierten que el panorama es todavía incierto de acá a fines de diciembre.