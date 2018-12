El ministro de Hacienda tendrá cita en la Legislatura por el Presupuesto 2019

El miércoles a las 10 el ministro de Hacienda y Finanzas de Corrientes, Marcelo Rivas Piasentini, expondrá los lineamientos del Presupuesto 2019 en el Salón de Acuerdos de la Legislatura. El objetivo es agilizar el tratamiento del proyecto que ya cuenta con media sanción de Diputados.

“Lo que estamos planteado es la oportunidad, a través de la ley de leyes, de poder tener financiamiento para obras públicas. Esto no es financiamiento para gastos corrientes, vamos a buscar las mejores oportunidades del mercado. Esto no quiere decir que vamos a salir a endeudar a la provincia, claro está que es una de las provincias que menos en deuda está del país. Esto significa que vamos a ser muy prudentes en ese sentido pero también es necesario avanzar con esa herramienta en esta dirección”, dijo ayer a la prensa el ministro de Hacienda, tras el balance de gestión de Gustavo Valdés.

“La obra pública va a ser uno de los ejes motorizadores de la economía local, sumado a eso creemos que la economía a nivel macro va a empezar a mostrar los primros signos de recuperación”, indicó Rivas Piasentini.

El prespuesto contempla un pedido de crédito por 7 mil millones de pesos. Ya tiene media sanción de Diputados y requiere de los dos tercios del Senado. El peronismo se había manifestado en contra. Se definiría este jueves en sesión.

Por ese motivo ayer, el Gobernador solicitó a los senadores que acompañen la propuesta. “Espero que sea aprobado. Hay obras que son de importancia”, expresó. El mandatario provincial señaló la necesidad de tener “oportunidades de financiamiento” y no de empréstito porque actualmente, el mercado de financiamiento está cerrado para el Gobierno nacional.

La provincia podrá solicitar créditos a tasas bajas y con años de gracia al BID o al Banco Mundial. “Nosotros tenemos que estar preparados si encontramos una oportunidad para financiar una obra”, indicó Valdés, quien recordó que del crédito de 5 mil millones de pesos autorizados por la Legislatura para el ejercicio vigente, sólo se tomaron 300 millones de pesos.