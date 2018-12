Lanzaron una campaña de dinamización comercial para fomentar el consumo local

La Asociación de la Producción, Industria y Comercio de Corrientes (Apicc), inició hace una semana una campaña de “dinamización comercial” que consiste en sumar a negocios que quieran hacer participar a sus clientes del sorteo de un auto 0km y, por otra parte, de un concurso para los vendedores,“mágicas vidrieras”, con un premio de 10 mil pesos para el ganador. A la vez, junto a la Provincia y Municipalidad de Corrientes van a “embellecer la ciudad” principalmente las calles Junín, Yrigoyen y la avenida Cazadores Correntinos. Además realizarán una feria navideña el 21, 22 y 23 de diciembre en la plaza Cabral, donde ayer hicieron la presentación oficial.

“Empezamos a trabajar en una campaña cuyo objetivo es dinamizar el comercio. Estamos poniendo a disposición de todos los comerciantes de la provincia el sorteo de un auto 0km entre sus clientes. Esto es para fomentar un poco la apertura y receptividad hacia los negocios en estas fechas especiales. Estamos hace una semana trabajando en ello. Hay diversidad en comercios que ya se sumaron a esta propuesta, pequeñas y medianas empresas de distintas zonas de la ciudad y del interior”, comentó Carlos Vasallo, gerente de la Apicc, a El Litoral.

En este marco, precisó que es el primer año que realizan esta campaña sólo para la provincia ya que el año pasado participaron de un sorteo similar pero a nivel nacional con la Came. Al respecto expresó que los dueños de los negocios tienen la posibilidad de mayor demanda al ofrecer este sorteo y que los compradores tienen la expectativa de adquirir un 0km.

“A esto se suma ‘mágicas vidrieras’ que consiste en visibilizar la vidriera alusiva a la Navidad, esto se hará a través de la página de Facebook de la Apicc. Previamente deberán enviar un correo electrónico (magicavidriera@apicc.org.ar) con la imagen de la misma. En nuestra página van a votar cuál les gusta más y la ganadora tendrá asignado 10 mil pesos. Entre los que participan tendrán un premio sorpresa. Tratamos de premiar a todos y motivar al comerciante”, precisó Vasallo.

En los dos casos “se invita al comerciante a que rompa la quietud”. “Es una campaña no exclusiva donde el principal objetivo es la dinamización del sector”.

Por otra parte, los días 21, 22 y 23 se realizará la Primera Feria Navideña de la Ciudad de Corrientes, “orientada a todo lo que es artesanía y emprendedurismo”. Participarán desde la Provincia y Municipalidad. En estos días se mostrarán productos y se sumarán espectáculos culturales “para animar los días previos a la Navidad”.

Si bien ya se realizó algo similar otros años, en este 2018 prometen mejorar la propuesta. El lanzamiento de estas actividades se realizó ayer en Plaza Cabral, lugar donde se llevará adelante la feria y donde estuvieron autoridades de la Asociación y de la Comuna.

También, entre el sector privado y público, van a “adornar la calle Junín, Yrigoyen y la avenida Cazadores Correntinos”. “Queremos embellecer la ciudad, la idea es tener listo para la semana próxima. La Municipalidad se encargaría de la iluminación y nosotros de colocar banderines. Esto para darle sintonía como lo hacen en cualquier ciudad del mundo, tratando de utilizar el ingenio y los recursos que tenemos disponibles”, dijo.

“La Provincia juega un papel importante con un plan de acompañamiento de bonos y aguinaldo. El sector estatal es el motor económico y financiero de toda la actividad local. El gobernador Gustavo Valdés implementó un plan que encaja perfectamente”, sostuvo Vasallo a este medio gráfico.

A la vez, reconoció que la situación sigue complicada para el sector y que “hay que hacer algo distinto para cambiar” y, que de eso se están ocupando, de “generar alternativas para ir encontrando entre todos una ayuda y no perder puestos de trabajo”.

Respecto al sorteo del 0km y el concurso “vidrieras mágicas” aclaró que es hasta la festividad de Reyes inclusive. El día 12 de enero se sorteará por Lotería Correntina el número para la adquisición del auto.

“Los que deciden acompañarnos van a dar un valor adicional al comercio, ojalá pudieran participar todos. Es un esfuerzo muy grande el que hace la Apicc para este sorteo, ya nos han consultado desde el interior para sumarse y también ya nos están mandando las fotografías. Mañana (por hoy) ya empezaremos a subir las imágenes a la red social”, comentó Vasallo a El Litoral.