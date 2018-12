Por la lluvia se produjeron cambios en el recorrido de colectivos

Ante la tormenta acaecida, desde la Municipalidad se informó acerca de cambios provisorios en los recorridos de algunas líneas de transporte urbano de pasajeros, los cuales se comenzaron a restablecer en horas de la tarde. Las modificaciones que se produjeron en las primeras horas del temporal fueron:

-Línea 102 A: regreso: Av. Independencia, Rotonda de la Virgen, Ruta 12, Av. Juan Domingo Perón, a recorrido.

-Línea 102 C: se ingresa al barrio por Mocito Acuña, hasta la plaza y salen por Mocito Acuña.

-Línea 105 A: realiza recorrido en cabecera por calles Las Dalias, calle Josefina Contte, Las Violetas, a recorrido.

-Línea 106 C: Cabecera Norte, Cabecera Sur, Ruta 12, Túpac Amaru, Trento, Cuba, ida y vuelta por la misma.

-Línea 108 C: ida: Ex Vía, Tilcara, Maipú, Fragata, Ex Vía. Ida y vuelta por la misma. -Línea 109 A: Yecohá (giran en “la balanza”, no ingresan al barrio Yecohá).