Supermercados venden un promedio de 10 canastas navideñas por día

A una semana del lanzamiento de la canasta navideña oficial a $299, con descuentos para clientes del Banco de Corrientes, desde algunas cadenas de supermercados comentaron a El Litoral que venden entre 5 y 15 canastas por jornada. El día que más se vendió fue el miércoles, por el beneficio que tienen los clientes de esta entidad bancaria, y estiman que la semana próxima, con el cobro del aguinaldo, la demanda podría ser mucho mejor.

“Se está vendiendo hasta más de 10 por día, todavía la gente no está pensando en las fiestas. Estimamos que algunos están esperando el aguinaldo para comprar. Están llevando con tarjeta del Banco de la provincia y también en efectivo”, dijo a El Litoral el gerente de Previsora del Paraná, Adrián Lucarelli.

Agregó que “se está buscando también el cordero, al estar congelado, llevan y lo mantienen así en su heladera hasta la cena navideña o para fin de año”. Cabe recordar que el kilo de carne ovina se ofrece en las góndolas de los supermercados adheridos a $135,90 en efectivo, con débito del Banco de Corrientes sale $108,72 y con la tarjeta de crédito de esa entidad financiera cuesta $122,31.

“Hoy vendimos 10 canastas navideñas, a veces más, otras menos, la semana que viene esperamos que se venda más. En los próximos días la gente comenzará a buscar más estos productos”, sostuvo uno de los encargados de Impulso de calle Yrigoyen.

En este comercio, comentaron que “el día que más se vendió fue el miércoles, cuando los clientes tienen los beneficios con la tarjeta del Banco correntino”. “Se siente mucho la inflación, la gente se cuida mucho al comprar”, añadieron.

Por su parte, Verónica, del Supermax ubicado en Junín y San Juan, relató a este medio gráfico que “se venden unas 6 canastas por día” y que “algunas personas llevan más de dos”.

“La venta es normal, todavía no se ve que lleven mucho pero es por la fecha. Esperamos que la próxima semana salgan más. La mayoría de las personas que vinieron a comprar pagaron con la tarjeta del Banco de esta provincia”, indicó.

Los comerciantes consultados coincidieron en que todavía no se está vendiendo lo que se esperaba pero tienen buena expectativa para los próximos días. También dijeron que “tiene muy buen precio en comparación con el costo en las góndolas”.

“Más que una disminución en la demanda, lo que se notó este año fue el cambio en la compra de los clientes. Ahora lo hacen de manera más específica. Además de buscar las segundas marcas, llevan sólo la cantidad que necesitan”, relató Lucarelli a este medio.

Los productos que incluye la canasta oficial son: sidra etiqueta blanca x 720 cc (Real/Del Valle/Tunuyán/La Farruca); gaseosa 2.250 cc (Seven-Up/Pepsi/Coca-Cola/Sprite); pan dulce x 500 g (Valente/Arcor/Las Colonias/Terrabusi/Elab. propia); budín x 250/200g (Valente/Arcor/Veneziana/Las Colonias/Elab. propia); turrón de maní x 80g (Arcor/Georgalos/Noel/Lerithier); garrapiñada x 60/100 g (Arcor/Georgalos/Noel/Misky/Lerithier); atún desmenuzado x 170 g (Caracas /Bahía/Gómez da Costa/La Campagnola); arveja en lata x 350 g (Arcor/Canale/Inalpa/Inca/Doña Pupa); mayonesa x 250 cc (Hellmman’s/Fanacoa/Ri-k); arroz largo fino 00000x1 kg (1ª marca o marca líder en la región).

Tendrá vigencia hasta el 6 de enero del año 2019.

Para los que tengan tarjeta de débito del Banco de Corrientes, el precio acordado es de $239,92 y el ahorro es de 58% con respecto a su precio en góndola. Los principales beneficiarios son quienes perciben asignaciones sociales nacionales, activos, jubilados y pensionados municipales y provinciales. Son 390 mil beneficiarios potenciales.

Con crédito, el precio es de $269,91, 12 cuotas sin interés y ahorro del 52%, los días miércoles durante la vigencia del programa. Se estima que son 70 mil los beneficiarios potenciales que tienen tarjeta de crédito del Banco de Corrientes.