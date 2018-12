Realizaron una misa por las bodas de oro de la primera Promoción de Oficiales

En dicha ceremonia religiosa, se contó con la presencia del Jefe de Policía Comisaria General Félix Ricardo Barboza y el Sub Jefe de Policía Comisario General Eduardo Acevedo y Funcionarios Policiales del Estado Mayor Policial, Jefes de las distintas Dependencias del Área Capital, como Personal Policial de diversas áreas, familiares y medios de prensa.

En uno de los momentos de la misa el Jefe de Policía hizo uso de la Palabra en donde felicito a los integrantes de la Primera Promoción de Oficiales de Policía, de quienes menciono tener muy buenos recuerdos por el legado brindado a la institución y como formadores, posterior a ello junto al Sub Jefe de Policía y de los Directores Generales presentes, realizaron una entrega de testimonios recordatorios, al personal Homenajeado quienes pudieron estar presentes en esta oportunidad, siendo los mismos, Crio. Gral ® Jorge Astorga, Crio Gral. ® Ramón Domingo Ferrari, Crio My. ® Darío Dacunda, Crio. My. ® Rolindo Hugo Romero, Crio. My. ® Romero Miguel Angel, y Crio. My. ® Pedro Sena, quienes pudieron estar presentes en esta cita.