Acusado de amenazar a su ex pareja dijo que sólo quiere ver al hijo

Ricardo Ibarra Pourcel fue acusado por su ex pareja Fiorella de haberla amenazado de muerte. Es por eso que quiso que se conociera su verdad ante la repercusión que tuvo el caso.

“Yo no violé la perimetral, a mi hijo no lo veo desde que me fui de mi casa, hace ya casi tres meses”. “Yo no me acerqué a ella, no tuve ningún tipo de contacto con ella, ella está mintiendo”, expresó.

La mujer había denunciado que el fin de semana atravesó una situación de violencia cuando estaba en la plaza del barrio Nuevo con sus hijos. Explicó que su ex pareja -que tiene una perimetral- se acercó a ella, la amenazó de muerte y trató de atropellarlos con la moto.

“La vida doy por mi hijo y nadie piensa en él, ni ella piensa en él y la exposición que le estaba dando. Yo lo único que quiero es ver a mi hijo, nada más”, dijo y se quebró en llantos.

La mujer había dicho que él era un violento. Ricardo reconoció que ambos se insultaban verbalmente pero aclaró: “Yo no soy un violento, yo no le pegué”.