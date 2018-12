Fijaron sistema de emergencia tarifaria en el transporte y el Ejecutivo podrá fijar subas

En la sesión de la noche del miércoles se aprobó un proyecto de ordenanza que establece un sistema de emergencia tarifaria para el transporte urbano de Curuzú Cuatiá que habilita al Ejecutivo Municipal a definir una actualización del costo del boleto. Medida que luego deberá ser avalada por el cuerpo deliberativo. La nueva normativa fue aprobada por 10 de los 11 concejales.

El proyecto ingresó al ámbito legislativo como una propuesta de interbloques. Mientras que en la sesión, la concejal Emma Quiroz fue la encargada de exponer los argumentos para definir un sistema de emergencia.

De acuerdo a lo informado desde el recinto municipal, la edil recordó que debido a que en el Presupuesto de la Nación que se aprobará en breve se establece la transferencia de los subsidios al transporte a las provincias y/o a los municipios, es necesario que a nivel local se tomen medidas para garantizar la prestación del servicio.

Luego, el concejal Juan Duarte mocionó para que el proyecto vuelva a comisión por considerar que había contradicciones en los artículos de la norma.

En tanto, sus pares Páez, Preisz, Isusi, Farinon y Marchi se manifestaron a favor de la aprobación del proyecto.

Tras lo cual, el presidente del Concejo puso a consideración ambas mociones. Y con 10 votos a favor se aprobó la ordenanza que en su artículo primero establece “un sistema de emergencia tarifaria en el transporte público urbano de pasajeros de Curuzú Cuatiá por el término de ciento ochenta días corridos desde la publicación de la presente, prorrogable por otro término igual por Resolución del Ejecutivo, en caso que se mantenga la situación económica y social del país”.

Mientras que en el segundo, habilita a que “durante el plazo indicado en el artículo anterior, el concesionario propondrá al Departamento Ejecutivo las modificaciones del precio del boleto de transporte urbano en los términos del inciso c del artículo 5 de la ordenanza N° 1292, justificando el incremento real de los costos de prestación del servicio”.

A lo que añade que “luego del análisis técnico de los componentes expresados y su impacto social, el Ejecutivo determinará el precio del boleto por resolución ad referéndum del Concejo Deliberante”.

El único concejal que no aprobó la citada ordenanza, Juan Darte, argumentó en diálogo con El Litoral que “me parece una contradicción que en el artículo primero se hable de emergencia y en el segundo ya se hable de cambiar el sistema de definición de la actualización de la tarifa del boleto”.

Sobre esto añadió que “hasta ahora las subas se definían en el ámbito del Concejo, tal como sucedió a fines de noviembre que se elevó de 10 a 12 pesos el boleto común. Pero esa tarea se la estamos delegando al Ejecutivo y justo días antes de ingresar al receso”.

“En todo caso el Municipio tendría que absorber el costo extra que se generaría por la quita del subsidio y no el bolsillo de los usuarios”, concluyó.