San Martín de Formosa o Crucero del Norte será el rival del equipo correntino

El cruce entre San Martín de Formosa y Crucero del Norte determinará el rival de Boca Unidos para la segunda fase de la instancia Preliminar Regional de la Copa Argentina.

La fase preliminar de la Copa Argentina es organizada por el Consejo Federal, que determinó se disputen dos encuentros en cada ronda (2). Participarán los equipos del Federal A y otorgará 13 plazas a los 32avos de final, donde los cruces serán a simple eliminación.

El equipo correntino tendrá que aguardar para conocer a su oponente en la llave que definirá un lugar en el cuadro principal del certamen nacional.

El ganador del juego entre formoseños y misioneros será local en el cotejo de ida, mientras que Boca Unidos cerrará la eliminatoria como local.

Estos dos juegos están previstos para los miércoles 23 y 27 de enero del próximo año.

En caso de que la serie de partidos finalice igualada, primero en puntos y segundo en diferencia de goles, la metodología de desempate será la siguiente:En favor del equipo que hubiera obtenido mayor cantidad de goles como visitante.

De no haber definición por el punto anterior se ejecutarán tiros desde el punto del penal.

Uno de los cruces ya confirmados para la segunda fase (20 y 27 de enero de 2019), es el que sostendrán los dos equipos de Resistencia: Sarmiento y Chaco For Ever.