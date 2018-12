La Coalición Cívica-ARI tiene nuevo presidente

En el Congreso partidario de la a Coalición Cívica-ARI que se desarrolló en Ezeiza, el diputado porteño Maximiliano Ferraro fue elegido como presidente. Advirtió que esa fuerza, que integra en Cambiemos, “debe ser mucho más que un acuerdo electoral: debe ser un espacio que ponga su trabajo en la persona como primer objetivo”.

En representación de Corrientes asistió Hugo “Cuqui” Calvano, referente a nivel local del CC-ARI, junto con otros militantes locales.

En presencia de la líder de la CC, Elisa Carrió, Ferraro recordó que la coalición se sumó a la alianza oficialista “para enfrentar a la corrupción, el saqueo y el autoritarismo. La raíz de la CC en Cambiemos tiene que seguir siendo el acompañamiento de la lucha de los ciudadanos que se enfrentaron contra el autoritarismo y el atropello de la corrupción. Cambiemos debe ser el cambio cultural por el que votaron millones de argentinos”, aseguró.

Sobre la situación actual de la Argentina, Ferraro admitió que el país “pasa malos momentos”, en los que hay que “acompañar a nuestros compatriotas que hoy no lo están pasando bien”. “El tiempo que vive la Argentina no es para banales, no se puede gobernar mirando encuestas”, dijo.