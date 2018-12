Stanovnik: “Bergoglio me ayudó a discernir cuál era mi camino”

El arzobispo de Corrientes, monseñor Andrés Stanovnik, cumplirá 40 años de su ordenación sacerdotal, y en este marco desde el arzobispado preparan una celebración que se realizará mañana, a las 20, en la Iglesia Catedral.

En vísperas del aniversario, el obispo en una entrevista con el medio “Corrientes Católica” habló de sus inicios, agradeció a sus padres y a la provincia, y recordó de manera especial al Papa Francisco.

“No me daría el tiempo para enumerar los agradecimientos. A Dios en primer lugar, inmediatamente a mis padres por su ejemplo”, indicó. Luego agregó: “A mis amigos y amigas, que nos podemos encontrar cada tanto y recreamos nuestra amistad de años jóvenes. Quisiera destacar a alguien que, a mis 20 años, realmente me dio una mano fundamental porque me ayudó a discernir, a ver con claridad cuál era mi camino: Jorge Mario Bergoglio. En ese tiempo él era un jesuíta, estaba terminando su período de formación, y bueno yo era un pibe. Recién comenzaba mis primeros años de estudio para el sacerdocio y el camino formativo. El fue fundamental en mi vida, y lo sigue siendo, aún cuando no nos encontremos seguido, evidentemente por su función pero cada vez que nos encontramos, además de charlar de las cosas de la iglesia, nos encontramos en amistad por consiguiente la confianza es total. Probablemente sea la persona que más me conoce, doy gracias a Dios por eso”.

Por otra parte, agradeció también su tiempo en la provincia. “Doy gracias a Dios porque los últimos años los estoy viviendo en Corrientes y me ayudó a sacar desde adentro una devoción que recibí de mi familia: a la Virgen, a la Cruz, al Espíritu Santo y al Angel de la Guarda”.

Dicho esto, recordó que mañana en la Iglesia Catedral se realizará una misa especial en acción de gracias. “Los invito a participar de la eucaristía. La mejor manera de dar gracias a Dios, unidos a Jesús que se hace palabra y pan, para unidos a él dar gracias. Después de la misa me gustaría saludarlos a todos”, sintetizó.