Presupuesto: pujan posturas por el crédito y no descartan diálogo con el Gobernador

Posturas antagónicas pujan en el Senado por el aval legislativo para la toma de créditos por 7 mil millones de pesos que acompaña al Presupuesto 2019. Desde el oficialismo e incluso algunos intendentes peronistas, consideraron la posibilidad de un diálogo entre el gobernador Gustavo Valdés y senadores del PJ para destrabar la discusión.

El proyecto de Presupuesto 2019 se tratará este jueves y sería esta la última semana para su aprobación porque el mandatario provincial confirmó ayer a la prensa que no extenderá el periodo de sesiones extraordinarias, luego de la presentación en Casa de Gobierno del Plan Local de Acción en Derechos Humanos, junto al secretario nacional, Claudio Avruj (Ver página 3).

El oficialismo expuso su confianza sobre la posibilidad de obtener las 10 voluntades que requiere para la aprobación del empréstito. Sin embargo, para avanzar es necesario al menos un voto o una ausencia peronista y el guiño del Partido Nuevo. Pero el Consejo Provincial del PJ instruyó a los legisladores que no acompañen la iniciativa, y así lo hicieron en Diputados, aunque allí salió la media sanción con la adhesión de los monobloques que traccionaron la mayoría de ECO+Cambiemos en la Cámara baja.

En la Cámara alta los espacios mantienen cierto equilibrio. Pero no existe una postura unificada aún dentro del justicialismo si deberían acompañar o no el empréstito. No así el Presupuesto, el cual tendría la adhesión de los senadores.

“El Ejecutivo y los senadores tienen que sentarse en una mesa a dialogar y flexibilizar las partes”, dijo el intendente de Santa Lucía, José “Tata” Sananez. “Si yo fuera Gobernador invitaría a los intendentes y senadores, si fuera senador asistiría y también como intendente pienso ir”, señaló el peronista a Radio Sudamericana.

Una mirada similar indicó el jefe comunal de San Roque, Raúl “Rulo” Hadad, respecto de un posible diálogo entre las partes. “La mayoría coincidíamos que si se llegara a entablar algún tipo de diálogo con el Ejecutivo, tendríamos que reunirnos para ver qué se decide”, explicó respecto de la última reunión del Consejo Provincial del PJ en el cual se comunicó no acompañar el empréstito. Por ello, no desestimó la posibilidad de un nuevo encuentro con legisladores.

La posibilidad de un encuentro con Valdés fue tema de conversación en la última reunión de los senadores peronistas, según reveló Daniel Alterats. “La predisposición de hablar tenemos, siempre la tuvimos, estamos totalmente dispuestos a dialogar, más allá de lo que he leído en la asunción de autoridades de la UCR, pero no existe convocatoria”, dijo el legislador. “La provincia de Corrientes ha ingresado en un ciclo de déficit financiero que se inicia en 2017 con más de 2 mil millones de pesos, continúa en el 2018 con un número cercano a ese valor, más el ideado por este proyecto de presupuesto de 6.600 millones de pesos. Esta situación hizo cambiar el paradigma de desendeudamiento en el que estábamos hasta el 2015, para pasar a quintuplicar la deuda en sólo 4 años si se tomaran los créditos autorizados en el presente”, alertan desde el peronismo a través de un comunicado.

Para el oficialismo también existe la posibilidad de un diálogo. El senador Sergio Flinta indicó a Radio Sudamericana que las puertas están abiertas.