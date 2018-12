Q.E.P.D.

Falleció el 17/12/18. El Sr. Ministro del Superior Tribunal de Justicia Dr. Luis Eduardo Rey Vázquez, participa con profundo pesar el fallecimiento del Ex Juez del Tribunal Oral Penal Nº 1, elevando una oración en su memoria. c/092

†

Dr. RAFAEL ESCARLON

Q.E.P.D.

