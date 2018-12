Mejora el acceso al cambio de sexo para los hombres trans

Pese a que la Ley nacional de Identidad de Género (Nº 26.743) garantiza que las personas puedan acceder a operaciones de cambio de sexo “totales y parciales y/o tratamientos integrales hormonales para adecuar su cuerpo (...) sin necesidad de requerir autorización judicial o administrativa”, en Corrientes son muchas las personas de la comunidad trans que tienen inconvenientes al respecto, muchos de ellos por no poder contar con el visto bueno de las obras sociales. El colectivo local viene movilizándose desde hace tiempo para poder garantizar su derecho, y en estos meses está viendo los frutos de su lucha, ya que la semana pasada se habilitó una intervención quirúrgica para un hombre trans, el cual venía solicitando por esto desde hace bastante tiempo.

“Tuvimos este primer caso de acceso a una operación favorable, y en estas semanas estamos esperando que salgan más”, comentó a El Litoral el coordinador provincial de la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros de Argentina (Attta), Dylan Cardozo. De igual forma, el referente del colectivo señaló que “los varones trans están teniendo acceso con mayor facilidad que las mujeres, ellas son las que tienen más dificultades en este aspecto”.

En este sentido, recordó que durante el año fueron realizando presentaciones sobre el tema a la delegación local del Inadi y la Defensoría del Pueblo, y que en algunos casos específicos están esperando a que las obras sociales respondan por qué negaron operaciones. “Si no hay respuestas tendremos que ir a juicio, y todos los litigios que se dieron a nivel nacional fueron favorables para nosotros”, destacó el coordinador de Attta, aunque aclaró que también “son muchos los que no tienen obra social”.