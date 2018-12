José Pekerman es el principal candidato

El ex entrenador de los seleccionados de Argentina y Colombia, José Pekerman, quedó como el principal candidato a asumir en Boca Juniors y la idea del flamante director deportivo del club, Nicolás Burdisso, es definir su llegada antes de fin de año.

Caída la primera opción, Ricardo Gareca, quien seguirá como DT de la selección de Perú, el nombre de Pekerman (que fue entrenador de Burdisso en el Sub 20 nacional), ganó más peso para suceder a Guillermo Barros Schelotto, desvinculado luego de perder la superfinal de la Copa Libertadores ante River.

“No es factible mi salida de Perú. Tengo contrato hasta 2021 y lo voy a cumplir”, anunció ayer Gareca al llegar a Buenos Aires para pasar las fiestas.

Que el “Tigre” se bajara de la carrera les evitó a los directivos xeneizes tener que analizar el termómetro de los hinchas respecto de su posible contratación: todavía dura el recuerdo de lo ocurrido en 1985, cuando, aún jugador, pasó sin escalas de Boca a River junto con Oscar Ruggeri.

Pekerman, en cambio, no genera resistencias sino todo lo contrario. Y tanto Angelici como Burdisso quieren tener al nuevo entrenador antes de fin de año para presentarlo el 3 de enero, día fijado para el inicio de la pretemporada.

Detrás de Pekerman se encolumnan Gustavo Alfaro (hoy en Huracán), Miguel Angel Russo (sin club, último DT que ganó con Boca la Copa Libertadores, en 2007) y Eduardo Domínguez, que se alejó recientemente de Colón de Santa Fe y es yerno de Carlos Bianchi.

La otra situación que deberá resolver Burdisso es la del “Flaco” Rolando Schiavi, porque todavía no se sabe si seguirá como entrenador de la Reserva.