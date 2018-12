Cataratas, récord de visitantes

Las Cataratas del Iguazú constituyen uno de los principales atractivos turísticos del país, confirmado en los últimos días con el cálculo de un incremento del 4% de visitantes en relación a 2017. Según indicaron desde la concesionaria del Parque Nacional Iguazú, Cataratas superará el millón y medio de ingresantes al finalizar 2018.

“La cantidad de visitantes va medrando año tras año y no ha sufrido hasta el instante ningún tipo de consecuencia por la disparada del dólar”, afirmó el gerente de Relaciones Institucionales de la concesionaria que tiene a su cargo la explotación del Parque, Diego Toja, en diálogo con la prensa misionera. Indicó, además. que “un 55% de visitantes son nacionales y un 45% del exterior, de los cuales un alto porcentaje son brasileños y el resto, mayoritariamente, proceden de diferentes países de Europa”.

Tren de la Selva

Toja también adelantó que está en marcha una nueva estación para el Tren de la Selva que va a permitir a los visitantes acceder en forma directa al Circuito Inferior. “Ampliaremos la Estación Central y estamos a punto de recibir dos nuevas locomotoras eléctricas, con las cuales afianzamos nuestra certificación mundial en el cuidado del medio ambiente”, precisó. Además de nuevos senderos, Toja indicó que se estaban examinando nuevas atracciones “para satisfacer las necesidades de un público cada vez más abundante y exigente”.

Camino de la Luna

El Camino de la Luna es una visita nocturna a la Garganta del Diablo a lo largo de los días de luna llena. Son 5 noches por mes en las cuales 300 privilegiados, divididos en grupos de 120 personas, recorren primero en el tren y luego avanzan a pie por las pasarelas, camino a la Garganta del Diablo, el salto de 182 metros.

En tanto, la experiencia de viajar en una embarcación que atraviesa los rápidos del río Iguazú con rumbo a las caídas de agua es un camino que lleva a los más o menos treinta ocupantes de la lancha a la base misma del salto San Martín.

Mientras que el safari por la selva es un camino entre la vegetación, usando el viejo camino que unía Puerto Esperanza con el viejo Hotel Cataratas.

Es un contacto pleno con la naturaleza que deja estimar cómo la vegetación se recobra en sí misma, peleando palmo a palmo con una deforestación que redujo la selva natural a un 5% de lo que había en la región hace más de cien años.

El Parque

El Parque Nacional Iguazú, creado en 1934 por la Ley 12.103 con el objetivo de conservar las majestuosas Cataratas del Iguazú, es uno de los fenómenos naturales más importantes del mundo, así como la biodiversidad que la rodea. Posee alrededor de 67.620 hectáreas que fueron declaradas Patrimonio Natural de la Humanidad en 1984 debido a sus bellezas escénicas y a la gran diversidad biológica de la selva subtropical. Este santuario natural conforma un ambiente cargado de humedad, casi sin viento debido a la frondosa cúpula vegetal.

El río Iguazú tiene un recorrido total de 1.320 km hasta su desembocadura en el Paraná, 23 km después de las cataratas. Enmarcado por costas bajas, tiene en la mayor parte de su recorrido un ancho variable que va desde los 500 hasta los 1.000 metros. Dentro del Parque Nacional, se ensancha a unos 1.500 metros y tuerce hacia el sur, para luego retomar hacia el norte, formando una amplia “U”, que contiene en su desembocadura el abrupto desnivel en el terreno que da lugar a las cataratas: imponentes caídas de agua.

En su gran curva, una proliferación de escollos, islotes y alargadas islas fragmentan el río en numerosos brazos. Al llegar al barranco, cada uno de ellos da lugar a un salto, cuyo conjunto constituye el gran abanico que son las Cataratas del Iguazú.

Datos curiosos

l Dos tercios de las Cataratas del Iguazú están en el lado de Argentina.

l Se formaron como resultado de una erupción volcánica.

l Pueden ser vistas en muchas películas, incluyendo “La Misión”, “Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull”, “Mr. Magoo”, “Miami Vice” y muchas otras más.

l Durante 2017 vinieron al Parque Nacional Iguazú 1.500.000 visitantes.