Grilla oficial de la Fiesta Nacional del Chamamé 2019

VIERNES 11 DE ENERO



BENDICIÓN

APERTURA ESCENICA

Ballet Oficial

Aníbal Maldonado

Cesar Frette Trio (San Roque)

Eduardo Romero y su Conjunto

Ganador Pre Fiesta

Homenajes: Avelino Flores, Carlos Cosarinsky, Juan Carlos Jensen, Jesús Pucheta, Octavio Osuna, Pedro Ranalletti, y Tomas Barrios.

Hugo Flores

Julián Zini y Neike Chamigo

Los Alfonso (Paraguay)

Los Ballarios (Santa Fe)

Mauricio Brito y Humberto Yule (MS-Brasil)

Nostalgias Mburucuyanas

Oscar Macías y Grupo Curupí (Goya)

Ricardo Dimotta (E Ríos)

Santiago "Bocha" Sheridan

Santhyago Ríos (Bs As)

Silvina Escalante

SÁBADO 12 DE ENERO



Alma Paraná

Ballet Oficial

Blas Martínez Riera Grupo (Bs As)

Coquimarola y su Conjunto

Gicela Mendez Ribeiro

Jesús Frete (Colonia Pellegrini)

Grupo Herencia Chamamé con Mario Prieto Linares

Grupo San Fernando (Chaco)

Guarango

Güepa Che

Hnos Ortiz, Hnos Vallejos y R. Almirón (Delegación de Bella Vista)

Los Hermanos Britez (Misiones)

Lucky Bentos

Mario Suarez (E Ríos)

Ganador Pre Fiesta

Purahei

Ricardo Scófano

Rudi Flores Trío

Trío Nendivé (Paraguay)

Tupá y el Movimiento Corriente Nueva



DOMINGO 13 DE ENERO



Alan Guillén

Alborada

Alfredo Monzón

Ballet Oficial

Daniel Giménez "a pura guitarra" (Mburucuyá)

Dúo Soto-Godoy (Chaco)

Eustaquio Miño y su conjunto

Facundo y Nazareno Duarte

Ganador Pre Fiesta

Hernán Crespo (Bs. As.)

Jorge Suligoy (Santa Fe)

Los Núñez (Misiones)

Mosahíro Aoki (Japón)

Ofelia Leiva

Pomberitos Cantores con el Ballet del museo de Artesanías

Rolando Percy (Paraguay)

Sofía Morales (San Miguel)

Susy De Pompert

Tilo Escobar (Bs As)

Vicky Sánchez

Yangos (Brasil)

LUNES 14 DE ENERO



Ballet Oficial

Chango Spasiuk

Chingoli Bofill

Damián Ayala y su conjunto (Goya)

Gabriel Cocomarola

Giannela Niwoyda

HOMENAJE A MARTA QUILES

Hugo Leiva y la Nueva Estirpe

Jorge Acuña (Chaco)

Juliano Javosky (RS-Brasil)

La Pilarcita

Los Pibes del Chamamé (Paraguay)

Lucas Segovia (Chaco)

Ganador Pre Fiesta

Raulito Alonso

Ricardito Silva (Goya)

Santiago Urquidez

Sergio Tarnowski (Misiones)

Soledad Pastorutti

Tito Avalos-Fernando Yance (Formosa)



MARTES 15 DE ENERO



Alejandro Brittes Arg/Brasil (RS)

Amadeo Campos y su trío (San Roque)

Amandayé

Ballet Oficial

Cecilia Benítez

Emboyeré (Goya)

Emilianito López y su Conjunto (Bs As)

Ganador Pre Fiesta

Ganador Pre Fiesta

Ismael Echagüe y su Guitarra Norteña (Paraguay)

Jorgelina Espíndola

Los Amarilla

Los Blanco (Bs. As.)

Los Sheridan (Mercedes)

Nino Ramírez (San Miguel)

Orquesta Folklórica de la Provincia de Corrientes

Paquito Aranda

Rubén Rodríguez (Curuzú Cuatiá)

Sangre Paiubrera (Mercedes)

Tajy con Juan Pablo Barberán

TEKOTALENTOS Cat. Infantil: Hnos Cabrera (Santa Ana)

MIERCOLES 16 DE ENERO

Antonio Tarragó Ros c/ Irupé Ros

Ariel Acuña y Rocío Ayelén

Benítez y Benítez (Misiones)

Cacho Espindola y su grupo Integración Grupo Integración

Delegación de Uruguay

Franco Perroni

Gabino Chávez (Bs As)

Ganador Pre Fiesta

Grupo Yapeyú (Bs As)

Irundy

Juanchi Cabrera

Juancito Güenaga y su conjunto

Los Hijos de los Barrios con Rodrigo Tapari

Lucas Monzón (Chaco)

Luiz Carlos Borges (RS - Brasil)

Marcelo Rojas (Paraguay)

Pajarito Silvestri y su grupo Enramada (Entre Ríos)

Patricia Gómez (Santa Fe)

Ramiro Ojeda y su grupo

Santiago Torres (Bs. As.)

Tallarín y su Espuela del Litoral

JUEVES 17 DE ENERO



Adolfo Alegre y su Conjunto

Ballet Oficial

Belén Majul

Bruno Mendoza

Eduardo “Chochi” Duré

Delvalle - Fernández - Galarza

Diego Gutiérrez (Itá Ibaté)

ENRIQUE LLOPIS y los Hnos Dellamea

Ganador Pre Fiesta

Grupo Ñasaindy (Paraguay)

Joselo Schuap (Misiones)

Los Alonsitos con Lucas Sugo

Mariana Marques (RS)

Marlon Maciel (MGS-Brasil)

Matías Galarza y la Orquesta Chamamecera

Matías González-José Álvarez

Orquesta de Chamamé TARAGÜÍ

Pablo Chamorro (Buenos Aires)

Simón de Jesús Palacios

Tekotalentos: Cat. Juvenil: Los Ñambotavy

Trébol de Ases con Gustavo Miqueri

VIERNES 18 DE ENERO



Chino López (Concepción)

Conjunto Vera-Monzón

David Díaz Marchetto

Ernestito Montiel y el Cuarteto Santa Ana

Fabián Meza (Misiones)

G-Latina

Grupo Remanso (Formosa)

Jorge Guedes & familia (RS- Brasil)

Los de Imaguaré

María Creuza (San Salvador de Bahía, Brasil)

Mateo Villalba

Mauro Bonamino grupo (Ituzaingó)

Mirian Asuad

Myrian Beatriz (Paraguay)

Nahuel de Mársico (Bs As)

Néstor Acuña (cuarteto)

Quique Sheridan y los del Paiubre

Tony Rojas

Germán Toñánez (Loreto)

Toty Montiel y su Grupo Renovación

Yohana Fernández (Santo Tomé)





SÁBADO 19 DE ENERO



Acordeones del Mercosur

Ballet Oficial

El Ángel de las Dos Hileras

Facundo Torresan Grupo (Entre Ríos)

Florencia De Pompert

Fuelles Correntinos (Bella Vista)

Ganador Pre Fiesta

Grupo Itatí

Grupo Ñamandú

Gustavo Galeano y su Luna Payesera (Formosa)

Jorge Güenaga y su Cuarteto Litoral

Juan Pedro Sorribes

Las Hermanas Vera

Luis Moulín y Belén Belcastro "Cara con Cara"

Temporal

Tono Benítez y los Criollos de Corrientes

Tupa Noy (Alvear)

Verónica Noguera

Vicho Echeverría y Americanta (Paraguay)

Yamandú Costa y Lucio Yanel (Brasil)

DOMINGO 20 DE ENERO



Ballet Oficial (Cierre)

Che Trío Porá (Virasoro)

Graciela Linares y Roberto Romero

Grupo Nueva Corriente

Grupo Nuevo Amanecer (Santa Fe)

Grupo Nuevo Sapukay

Lacho Sena (Mercedes)

Las Guitarras de Curuzú

Lorena Larrea Catterino

Los del interior (San Cosme)

Los Hermanos Velázquez (Chaco)

Manuel Cruz y su Cuarteto Estampa Correntina

Mario Bofill

Matías Barbás y su Conjunto

Nendivei

Raza Mbareté (Empedrado)

Renato Fagundes (RS)

Revelación Pre Fiesta; Maymava (Bs As) - Premio SADAIC

Roscer Díaz (Paraguay)

