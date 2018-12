Episodios de alerta previos y pedidos de mayores medidas de seguridad

Los comerciantes manifestaron que hace cuatro meses hubo un principio de incendio en la zona de carga y descarga de camiones del Mercado Municipal, pero que el hecho no pasó a mayores debido a las condiciones de seguridad del lugar, las cuales no contaban en el paseo de compras sobre la calle Lisandro Segovia. Asimismo, reclamaron que las conexiones eléctricas no eran óptimas y que los puesteros temían por posibles incendios o problemas.

“Desde hace muchos años que venimos pidiendo que acondicionaran las instalaciones eléctricas para el paseo, pero todas las mejoras tuvimos que realizarlas entre los puesteros. Nosotros cuidamos las instalaciones y tratamos de mantenerla bien y segura, pero también hacía falta cámaras de seguridad o vigilancia”, expresó uno de los puesteros consultados que perdió completamente la mercadería durante el feroz incendio de ayer.