Impactante incendio destruyó más de 80 puestos en el mercado de Ex Vía y Córdoba

Trabajo. La Unidad Especial de Bomberos de la Policía actuó con rapidez pero no pudo evitar los daños.

En plena madrugada -alrededor de las 4.40- comenzó el fuego que terminó destruyendo 82 puestos de ventas en el mercado de Lisandro Segovia (Córdoba) y Doctor Ramón Castillo (Ex Vía) que queda en el mismo edificio que el de Productos Frescos.

Se denomina “Paseo de Compras y quedó reducido a escombros en cuestión de horas.

El incendio de impactantes proporciones podía verse desde muy lejos y fue necesaria la intervención de siete autobombas de los bomberos, que trabajaron durante unas 5 horas para combatir las llamaradas que destruyeron toda la mercadería de los comerciantes que, justamente, se alistaban con mucho entusiasmo para las prometedoras ventas de fin de año.

En cuestión de horas quedaron sin nada. El director de Defensa Civil, Eulogio Márquez, destacó que los bomberos trabajaron con mucha precaución ante la posibilidad de derrumbe. “Acá hay plásticos, telas y todo es muy inflamable”, dijo ante FM Sudamericana y agregó que “estuvo a casi 900 grados” de temperatura.

Aclaró, sin embargo, que la situación “nunca estuvo descontrolada”. Precisó que “se trabajó para contener el fuego y que no se expanda al mercado de productos frescos”, ya que las llamas se originaron en la parte del paseo donde se venden ropas y otros artículos.

Quienes acudieron con urgencia fueron los efectivos de la Unidad Especial de Bomberos de la Policía, cuyo cuartel central justamente está a pocas cuadras de allí, por Santa Fe y 3 de Abril.

Pese a ello, todo fue muy rápido.

Los trabajos se llevaron a cabo con mucha cautela teniendo en cuenta lo riesgosa que fue la situación para los bomberos y el personal que estuvo abocado a la labor. “Siempre existe peligro de derrumbe, ya que el lugar estuvo a una temperatura aproximada de 900 grados”, remarcó.

Márquez indicó además que “se trata de un tinglado abovedado y ahora está casi recto”, por lo que los bomberos trabajaban bajo un protocolo especial de seguridad por esta situación.

Agregó en tal sentido que “preferimos considerar que hay peligro de derrumbe aunque no sea así, para que los bomberos trabajen dentro de un marco de seguridad”, enfatizó Márquez.

Recalcó que en el lugar donde se produjeron las llamas, había material combustible como plásticos y telas, y que la labor les llevaría unas tres o cuatro horas.

Alerta

Todo el vecindario permaneció en alerta desde que comenzaron a escucharse las sirenas de los bomberos que, en cuestión de minutos, llegaron al lugar y comenzaron a actuar.

La Policía cerró las calles aledañas para que ni los automóviles ni las personas crucen por el lugar, sumamente riesgoso.

La gente que vive en las casas cercanas también fueron advertidas de lo que podía significar una propagación de las llamas y por eso se le recomendó estar atenta.

El fuego, como ocurre en estas circunstancias, no perdonó y fue voraz, dejando sin nada a los 82 puesteros.

Antecedente

El pasado 21 de octubre se había producido el incendio en uno de los locales del Mercado de Productos Frescos, ocasionado por un cortocircuito en un puesto de venta de hierbas medicinales. El fuego fue rápidamente controlado. Ocurrió alrededor de las 18.30 de ese día domingo. El rápido accionar de los bomberos impidió que el fuego se propagara hacia el resto del predio.

Tal vez el antecedente más grave sucedió el 5 de abril pasado en el Mercado de la Rotonda de la Virgen de Itatí. Unas 150 familias perdieron todo y hasta ahora luchan por un lugar donde reubicar sus puestos de venta.