Por la crecida del Santa Lucía, unas 30 familias pasarán la Navidad en centros de evacuados

Ante una intensa lluvia y el crecimiento del río, este viernes más familias debieron abandonar sus casas en Santa Lucía y la cifra superó los 30 grupos, que pasarán Navidad tanto en centros de evacuados como en casas de parientes.

En paralelo se asiste a los damnificados con operativos de salud, alimentos y monitoreándose el comportamiento del río, y se prepara la logística para el fin de semana, en particular para Noche Buena y Navidad.

En este contexto, el secretario de Gobierno municipal, Matías Gutiérrez, explicó a El Litoral que “el río sigue creciendo y la altura, a las 18 que se volvió a controlar, era de 3,80 metros”. Indicó que por esto “en la madrugada de hoy (viernes) y el amanecer sacamos a siete familias”. A lo que agregó: “Se calcula siete familias, más autoevacuadas que se trasladaron a casas de parientes o amigos”.

Frente a este panorama, refirió que los centros de evacuados habilitados son “la capilla San Judas Tadeo, el Centro Integrador Comunitario, el Salón de Usos Múltiples del barrio La Estancia y el Club Argentino”.

Por otro lado, informó que “al mediodía se hizo una nueva revisión médica y la gente está estable, en buenas condiciones” y adelantó que al cierre de esta edición estaba previsto que el área de “Asuntos Comunitarios asista con alimentos, ya que se quedarán varios días en los albergues y varios son changarines y por el momento no pueden trabajar para su sustento económico”.

En tal sentido, confirmó que “por la altura del río, esta gente va a tener que pasar Navidad en los centros de evacuados y desde la Comuna estamos planificando la asistencia de alimentos y algunos obsequios, así como una tarde recreativa el 24, sobre todo para los chicos, para que sea más ameno esto de no poder pasar la fiesta en su casa”.

Aseguró que “el Municipio pondrá todo de sí para que esta gente pase lo mejor posible. Por eso fue que declaramos la Emergencia Hídrica, Económica y Social, para poder disponer de fondos para comprar lo que se necesite en lo inmediato, agua y nylon, para cubrir algunas cosas. Anoche, por ejemplo, tuvimos que evacuar en plena madrugada y fue necesario cubrir el camión con las pertenencias de los vecinos”. Agregó que las áreas de Turismo, Cultura y Juventud “estarán en los centros de evacuados para recibir a la gente, servir un refrigerio y atender con un pelotero”.