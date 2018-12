Vecinos del barrio Jardín piden la desobstrucción de un canal de desagüe

Tras reiteradas dificultades ante las lluvias fuertes, vecinos del barrio Jardín y también habitantes del Molina Punta reclaman la limpieza de un desagüe pluvial que se encuentra tapado. Se trata de un canal sobre la calle Las Margaritas que no permite que el agua escurra hacia la zona del balneario.

“La profundidad es de un metro aproximadamente y desde un punto queda sólo de 20 centímetros; es decir que hay unos 80 centímetros tapados que no funcionan”, explicaron habitantes de ese sector de la ciudad.

Además, piden la conexión de las redes pluviales de ese sector capitalino con otros de mayor magnitud que pasan cerca. “Sólo estamos conectados al de Río Chico y no alcanza a escurrir el agua”, indicaron.

A partir de esta cuestión, apuntan a profundizar la participación vecinal en cuestiones de infraestructura, reclamando al Municipio y opinando de manera activa sobre las cuestiones que resultan necesarias para el barrio y para la zona en general.