La nena alcanzada por una bala perdida tiene muerte encefálica

Maite Ailén Almirón, de 5 años, la niña que fue alcanzada por una bala perdida durante los festejos de Navidad, tiene muerte encefálica y su estado es irreversible.

Lo confirmaron los médicos que la atienden en la Unidad de Terapia Intensiva Pediátrica (Utip) del Hospital Eva Perón.

Otro chico, de 9 años, también recibió un balazo y está en grave estado. Así lo dijo el médico Edgardo Dozorez, quien dio el parte médico de esta tarde. “El proyectil no estaba en la cavidad craneal. Está en la parte superior izquierda del abdomen, aparentemente, es de 9 milímetros”, detalló. Se encuentra a la altura del estómago.

Maite recibió un balazo en la cabeza cuando festejaba la llegada de la Navidad con sus padres en el patio de su casa de Parque San Martín, partido de Merlo.

En la puerta del hospital, los padres hablaron con los medios y pidieron mayor conciencia a la hora de los festejos. “Hoy arruinaron la vida de una nena de 5 años que no se merecía esto, tenía mucho por vivir. Todo por un inconsciente, que le arruinó la vida”, dijo la mamá. Si bien no hay detenidos por el hecho, la familia de Maite ya tendría identificado al autor del disparo. “Hay una persona en el barrio que es de la fuerza”, sostuvo el abuelo.

“Recién habíamos terminado de brindar cuando se desvaneció”, dijo. Y señaló: “Pensé que se había resbalado de la silla, pero empezaron a los gritos”. El calor los había llevado a compartir la cena por Nochebuena en el patio delantero de la casa, sin imaginar que se convertiría en una tragedia.