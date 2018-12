Para “Chiqui” Tapia, Messi nunca se fue de la selección

No tiene dudas. Para “Chiqui” Tapia, “La Pulga” volverá a la selección cuando lo convoquen.

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio “Chiqui” Tapia, aseguró ayer que el retorno de Lionel Messi al seleccionado depende “del técnico”, Lionel Scaloni.

“Messi nunca se fue de la Selección. Es tan grande el amor que tiene por la camiseta que cuando lo convoquen va a estar. No tengo dudas de eso. Depende del técnico, no de él”, afirmó “Chiqui” Tapia en declaraciones a la página oficial de la AFA.

“Ojalá que en la próxima convocatoria forme parte”, agregó el mandatario en un nuevo guiño para el regreso del capitán de la “albiceleste” para la fecha Fifa de marzo.

Messi jugó por última vez en el seleccionado en el Mundial de Rusia 2018 y no participó de los seis partidos del ciclo Scaloni.

“A uno le hace bien y se pone contento cuando lo ve en el campo de juego hacer las cosas que hace. Es el abanderado del fútbol mundial y el mejor jugador del mundo”, sostuvo Tapia, quien mantuvo un encuentro con Messi el pasado 9 de noviembre en el marco de la segunda final de la Copa Libertadores de América que disputaron River y Boca en Madrid.

Argentina jugará dos amistosos en marzo y después, en junio, disputará la Copa América en Brasil.

Proyecto a largo plazo

“Ahora estamos transitando una etapa nueva, de crecimiento y que le va a dar a Argentina una proyección deportiva a futuro, con un proyecto de Selección que hacía mucho que no tenía esta Casa. Es muy ambicioso, por 10 años, donde el desarrollo va a ser en todo nuestro país, donde van a haber centros de alto rendimiento, donde se puedan ver los chicos que no se pueden ver y podamos generar en lo deportivo cosas que hoy tal vez no genera la Selección”, manifestó Tapia acerca del programa que va a implementar la AFA.