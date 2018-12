Mientras velaban a su hija, se prendió fuego su casa

En Monte Caseros, un hombre perdió todo en el incendio de su casa ubicada en la esquina de las calles 25 de Mayo casi Colón. Se trata de Richard Furco, el padre de una joven que horas antes se había quitado la vida.

Esta persona que se dedica al barrido de calles relató que el siniestro sucedió alrededor de las 11 del viernes. En ese momento se encontraba en pleno velorio de su hija.

Al lugar acudieron dos dotaciones de bomberos con seis efectivos “se desconoce el motivo que originó el incendio, pero las pérdidas fueron totales”, expresaron a Monte Caseros Online desde el cuartel.

En cuanto a los hechos, Furco relató que “estaba velando a mi hija que se suicidó anoche. A las 03.30 -ya del viernes- me despertó la Policía y desde ahí me hice cargo de ella en la morgue del hospital. En horas del mediodía -del viernes- la estaba velando en la sala de la Mutual Galco y llegó el sereno. Me avisó que se estaba prendiendo fuego mi casa. Vengo y me encuentro con esto, perdí todo”, enfatizó Richard Furco, padre de la joven que fue hallada sin vida en inmediaciones al Hotel de Turismo.

En cuanto al inicio del fuego señaló que “hay gente que me dice que vio a un hombre, otros a una mujer. La cuestión es que no puedo acusar a nadie porque no vi nada, obviamente voy a hacer la denuncia correspondiente, pero no puedo dar nombre y apellido, no puedo acusar a nadie”, manifestó.

“Perdí todo, no quedó nada”, reiteró.

Refiriéndose a su hija Furco expresó desconocer el motivo que la llevó a tomar la drástica determinación de quitarse la vida, “ella era muy cerrada, no me contaba todo, yo como padre la traía y quedaba un tiempo acá con mis nietos, pero cuando se arreglaba de vuelta con el esposo volvía con él y anoche no sé lo que pasó, la cuestión es que apareció muerta. Yo me acosté a dormir y si pasó algo entre ellos no tengo la menor idea”, resaltó.

En otro orden de cosas, Furco contó que no es la primera vez que se le prende fuego una casa. Recordó que hace años logró rescatar entre las llamaradas a sus 7 hijos y fue entonces que se quemó el brazo, por lo cual exhibe una cicatriz.