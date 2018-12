Marcelo Gallardo y Gonzalo Martínez fueron reconocidos como los mejores de Sudamérica

El director técnico Marcelo Gallardo y el mediocampista ofensivo Gonzalo "Pity" Martínez fueron elegidos en su rubro como los mejores del fútbol sudamericano durante 2018 en una encuesta anual que realiza el diario El País de Montevideo.

Tras el voto de 320 periodistas deportivos del continente, el "Muñeco" arrasó con el 87 por ciento de los votos por sobre sus compatriotas Ricardo Gareca (5%) y Gerardo Martino (3,5%), que completaron el podio de la categoría entrenador.

Gallardo, de 42 años, logró sacar la mayor diferencia histórica desde que se entrega el galardón, que obtuvo así por primera vez luego de quedar tercero en 2014, segundo en 2015, quinto en 2016 y noveno el año pasado.

En 2018 el ex DT de Nacional de Uruguay experimentó el momento más glorioso de su ciclo en River al obtener dos títulos en un mano a mano con el máximo rival, Boca Juniors: la Supercopa Argentina en marzo y la Copa Libertadores el pasado 9 de diciembre en Madrid.

Desde su llegada a Núñez a mediados de 2014, el entrenador cosechó nueve campeonatos ya que previamente había ganado una Copa Sudamericana, dos Recopas Sudamericanas, una Suruga Bank, otra Libertadores y dos Copas Argentina.

Gareca fue segundo por clasificar a Perú a un Mundial de la FIFA después de 36 años, mientras que Martino quedó tercero debido al mérito de coronar campeón a Atlanta United en la Major League Soccer (MLS) de los Estados Unidos.

En la encuesta realizada por el periódico uruguayo también recibieron un voto los argentinos Ariel Holan (Independiente), Guillermo Barros Schelotto (ex Boca) y Lucas Pusineri (ex Cúcuta Deportivo en Colombia).

Los Premios El País, avalado por la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), se entregan regularmente desde 1986 y en el rubro DT ya habían sido ganados por Carlos Bilardo (ese año y en 1987); Alfio Basile (1991); Carlos Bianchi (1994, 1998, 2000, 2001 y 2003); Daniel Passarella (1997); Claudio Borghi (2006); Martino (2007); Edgardo Bauza (2008); Marcelo Bielsa (2009); José Pekerman (2012, 2013 y 2014) y Jorge Sampaoli (2015).

El "Pity" Martínez recuperó para Argentina el premio al Mejor Jugador después de ocho años, al imponerse con 130 votos (41%) sobre sus compañeros de equipo, el colombiano Juan Fernando Quintero (15%) y Franco Armani (12,5%).

En esa elección también sumaron los argentinos Lucas Pratto (8 votos), Darío Benedetto (6), Cristian Pavón (1), Ramón "Wanchope" Ábila (1) y Emanuel Herrera (1).

El mendocino, de 25 años, que abandonó River para jugar en el campeón de la MLS, Atlanta United, es el noveno argentino en ganar el premio después de Oscar Ruggeri (1991), Martín Palermo (1998), Javier Saviola (1999), Carlos Tevez (2003, 2004 y 2005), Matías Fernández (2006), Juan Sebastián Verón (2008 y 2009) y Andrés D'Alessandro (2010).

Este año "Pity" Martínez, además de destacarse con goles importantes para las consagraciones en la Supercopa Argentina y la Copa Libertadores, pudo debutar en el seleccionado argentino tras el Mundial de Rusia.

El Equipo Ideal del continente, según los votos de los periodistas participantes, quedó armado de la siguiente manera: Armani; Jonatan Maidana (River), Pedro Geromel y Walter Kannemann (Gremio de Brasil); Nahitan Nandez (Boca), Wilmar Barrios (Boca), Exequiel Palacios (River) y "Pity" Martínez; Dudú, Juanfer Quintero y Benedetto.

El banco de suplentes lo conformaron Martín Campaña (Independiente), Javier Pinola, Leonardo Ponzio, Milton Casco y Pratto (River); Giorgian De Arrascaeta y Miguel Borja.

Finalmente, el fútbol argentino también obtuvo el premio en la categoría árbitro porque el misionero Néstor Pitana lo ganó por tercera vez con 122 votos por encima del uruguayo Andrés Cunha, que sumó 87.

Pitana, dueño del galardón en 2014 y 2016, dirigió este año cinco partido del Mundial de Rusia, entre ellos el encuentro inaugural y la final entre Francia y Croacia.

Las ganadores conocidos hoy recibirán sus estatuillas en un acto que se realizará el próximo 8 de enero en el Club del Lago Golf, en Punta del Este.