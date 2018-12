“Estoy viviendo un sueño, espero afianzarme en primera”

El futbolista Andrés Herrera se encuentra en Corrientes disfrutando del receso de fin de año y de las fiestas junto a su familia y amigos. Durante el segundo semestre el correntino debutó en la primera división de San Lorenzo de Almagro y firmó su primer contrato con la institución de Boedo.

“Estoy viviendo un sueño, pero vivo para esto. Me enseñaron que nada viene sin sacrificio, todo me costó mucho, pero espero afianzarme en la primera de San Lorenzo”, relató el juvenil de 20 años en una entrevista concedida días atrás a Radio Dos.

“Sabía que no podía perderme esta posibilidad”, expresó Andrés, quien de pequeño jugó sus primeros “picados” en un potrero del barrio Unión de la capital correntina.

“Mi mejor recuerdo es cuando jugaba en el barrio, con los chicos. Eso hice en estos días, volví a la canchita, jugamos al fútbol y después comimos choripán, y compartimos con todos, la pasamos muy bien”, relató.

Herrera debutó en la Superliga durante la victoria de San Lorenzo sobre Patronato, con el “Pampa” Claudio Biaggio como entrenador. Tras la llegada de Jorge Almirón siguió sumando minutos y rubricó su contrato como futbolista profesional del Cuervo.

El futbolista se entusiasma de cara al futuro cercano: “Espero tener mas rodaje en 2019. Cuando hablé con Almirón me dio mucha confianza, me dijo que juegue al fútbol, que no tenga miedo, que la pelota no quema”, narró.

Con pasado en Boca Unidos, Textil Mandiyú, y Rivadavia, Andrés sabe que la oportunidad que tiene es única, y no quiere desaprovecharla: “Soy un privilegiado, pero este es el sacrificio que tiene que hacer cada uno para lograr estar donde estoy”.

El padre de Andrés es Hugo “Gallina” Herrera, defensor que sigue en actividad actualmente con los colores de Cambá Cuá, reciente campeón del Provincial y próximo a competir en el Torneo Regional Federal Amateur.

Lo más duro ya pasó para Andrés, quien apuesta a su crecimiento futbolístico y profesional. “Me fui a los 15 y a los 16 me quedé, ahora tengo 20, fui directo a San Lorenzo. Me probé cuando fueron a Rivadavia, quedé una semana de prueba y ya me quedé en la pensión. Ahora vivo en un departamento con Juan Martín Rojas (arquero correntino de River Plate) y Manuel Insaurralde (formoseño, también con pasado en Boca Unidos, y con muy buenas condiciones en San Lorenzo)”, comentó.

“Lo más difícil fue alejarme de la familia… desde muy chico me fui, pero me la banqué y este año firmé mi primer contrato por tres años. Nadie sabe el sacrificio que uno hace, me costó muchísimo cuando llegué al club porque perdí a mi abuela y a mi abuelo, y fueron golpes durísimos para mí, dejar la familia fue lo más difícil para mí”, remarcó Andrés. “En la pensión lloraba en el baño, pero todo se trata de la cabeza, lo fui superando”, recordó.

Andrés es defensor y juega en el lateral derecho, aunque también puede desempeñarse como carrilero por el mismo sector. Al recordar sus inicios como jugador, confesó que “jugaba de nueve, o de enganche. En Rivadavia jugaba de ocho, y en San Lorenzo bajé unos metros porque tengo fuerza, buen manejo y dinámica”.