Dictaron la falta de mérito para un comisario acusado de abuso sexual

El Juzgado de Instrucción y Correccional de Ituzaingó dictó la falta de mérito por insuficiencia probatoria para el comisario Sergio Sánchez, acusado de haber abusado sexualmente de la suboficial Liliana Insaurralde cuando cumplían funciones en la comisaría de la localidad de Villa Olivari.

El abogado querellante Eduardo Etchegaray informó que el fallo ya fue apelado. “Lo importante de esto es que el fiscal de la causa también apeló, así que ahora hay que esperar la resolución de la Cámara”.

Cabe recordar que la denuncia pública y penal se realizó en julio del año pasado. La mujer policía explicó a los medios de comunicación y a la Justicia detalles del acoso y abuso por parte del comisario Sánchez, quien fue pasado a disponibilidad por decisión de Jefatura Policial.

“El acoso se presenta hace mucho tiempo, primero mandándome mensajes y luego fue aumentando cuando yo ingresé a la Policía”, explicó la víctima en su oportunidad.

“Nosotros hacíamos trabajo de oficina y todo el tiempo me decía que yo necesitaba un amante, un escape”, afirmó. “En un momento, este señor me dijo que me veía muy contracturada. Se levantó, cerró las ventanas y llaveó la puerta. Se me acercó, me manoseó el pecho y me besó”.

“En ese momento yo me corro, entro al baño porque me sentía muy sucia y apunto a la cabeza con mi arma. Tenía ganas de quitarme la vida”, aseguró.

De acuerdo al relato de la denunciante, el episodio se había registrado un año antes, pero recién doce meses después tomó el valor de denunciarlo al hablarlo con su marido.