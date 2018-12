La crisis cambiaria disparó la inflación en un escenario de persistencia de la pobreza

El primer cimbronazo fue en abril. El segundo, en agosto. El dólar alcanzó un récord y, con ello, la firma de la deuda más abultada en la historia del FMI. La elevada cotización golpeó la economía interna. Si bien la crisis sólo fue cambiaria, en la región se trasladó a precios, y la inflación se disparó a niveles que no se registraban desde 1991. El acumulado anual alcanzó un 44,3 por ciento en el Nordeste.

La economía fue un tema de debate durante 2018 y replicó en la provincia y en la región. La inflación fue uno de los indicadores que saltaron la pericia del Gobierno nacional en la materia, dejando al descubierto la imposibilidad de encauzar los valores del mercado y de erradicar escollos como la pobreza, que en la ciudad de Corrientes afecta a casi un 40 por ciento de la población, según datos del Indec. Unicef reveló que, desde una perspectiva multidimensional, la mitad de los niños y niñas del país no acceden a derechos establecidos en convenciones internacionales.

El pulso del mercado financiero se traslada a la cotidianeidad de los argentinos y sus vaivenes agazapa sus brazos contra el bienestar de niños y niñas de un país que destina el 50 por ciento de su presupuesto a servicios de la deuda. La infantilización de la pobreza ya no es un temor, sino una realidad, un fenómeno que golpea al futuro en el presente.

En los comedores sostenidos por organizaciones sociales como Barrios de Pie, hubo un incremento de comensales durante el año. También, se revelaron datos de mal nutrición.

En lo que va del año, la divisa norteamericana aumentó un poco más del 100 por ciento. En 2017, el dólar se cotizaba en 18 pesos. En diciembre roza los 38 pesos. La tasa de interés alcanzó un 60 por ciento que se mantuvo por varios meses, hasta los primeros días de diciembre en el cual el Banco Central eliminó el piso a cambio de un multimillonario auxilio del FMI.

En Corrientes los empresarios solicitaron acceso a créditos y otros beneficios durante el coletazo. Luego de varias conversaciones, finalmente en diciembre el gobernador Gustavo Valdés anunció las medidas para amortiguar la crisis, que consistieron en tasas subsidiadas a través del Banco de Corrientes, como así el financiamiento en cuotas de la tarifa eléctrica.

En plena turbulencia de la crisis cambiaria, el salario mínimo se redujo a 250 dólares. Esta fue una de las más bajas en América Latina. Hace más de un año, este era uno de los más altos. En julio del año pasado, el salario mínimo en el país rondaba los 519 dólares, con un tipo de cambio a 17 pesos. En agosto de 2015, alcanzaba los 607 dólares, con un dólar a 9,20 pesos.

La crisis cambiaria, además, se desperdigó en los precios de la canasta básica. Según el Indec, la inflación de noviembre fue del 3 por ciento en el NEA y alcanzó un acumulado anual del 44,3. La buena noticia es que registró una baja en relación con el mes pasado, cuando la inflación fue del 4,9 por ciento.

Los indicadores marcaron un alivio, ya que representó una reducción, si se compara con el período agosto-septiembre, que fue el mayor en los últimos años.

En noviembre, el NEA fue la región con menor incremento en el país, con 3 por ciento. En primer lugar se encuentra la Patagonia, con 4,2 por ciento y en segundo lugar, Cuyo con 3,7 por ciento. En el Noroeste, la inflación fue del 3,3 por ciento, y en el Gran Buenos Aires, del 2,9 por ciento.

A la espera de los números de diciembre, se proyecta que el cierre anual acumulará entre un 47 y 48 por ciento a nivel nacional. Hasta noviembre, una familia tipo requería de más de 25 mil pesos para no ser pobre.

En medio de este escenario fue un año de permanentes negociaciones paritarias en el sector privado. Sin embargo, la mayoría de los gremios no logró superar la inflación.

También, hubo reducción en la producción textil con cesantías y cierres temporales en plantas históricas de la provincia. Alpargatas en Bella Vista y Tipoití en Capital son algunos de los casos paradigmáticos de los golpes a trabajadores y a una economía, que se exhibe frágil y, que en 2019 se anhela pueda encauzarse, al menos tímidamente, entre los debates por la carrera hacia la Casa Rosada. (M.B.)

La infantilización de la pobreza ya no es un temor esbozado en papeles de organismos. Es una realidad, un fenómeno que golpea al futuro en el presente.