El represor Adolfo Scilingo, sorprendido fuera de la cárcel

El ex capitán y represor Adolfo Scilingo, uno de los responsables de los “vuelos de la muerte” durante la dictadura de 1976, fue fotografiado en un pueblo en las afueras de Madrid mientras disfrutaba de una salida transitoria. Scilingo está condenado en España con 1.084 años de cárcel por crímenes de lesa humanidad. Un medio español, Vozpópuli, publicó las imágenes.

Scilingo, de 71 años, condenado a 1.084 años de cárcel por lesa humanidad por tirar desde un avión a 30 personas, lleva 26 salidas de la cárcel con su familia a un pequeño pueblo de la sierra de Madrid. El periodista que realizó la investigación, Alejandro Requeijo, explicó que no difundieron el nombre del pueblo para no alterar a los vecinos.

La condena de Scilingo está firme desde 2007 y la cumple en la cárcel de Alcalá de Henares, en Madrid. Al estar clasificado en segundo grado penitenciario tiene derecho a solicitar un total de 36 días de salidas transitorias al año repartidos en tramos no superiores a los 7 días.