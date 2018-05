Dengue: hay 35 casos en Capital y brotes en los barrios Villa Celia y García

El Ministerio de Salud Pública de la Provincia de Corrientes informó que hasta ayer se han notificado 89 casos de dengue, en Capital 35 y el resto en el interior. En una semana se duplicó la cifra, ya que el último comunicado detalló 16 en esta ciudad.

Al respecto, el referente del área de Zoonosis de la cartera sanitaria local, Luis Insaurralde, dijo ayer a El Litoral que no se han registrado pacientes graves y que no se habrían sumado otros barrios. En este sentido, aseguró que “siguen los operativos sanitarios” y que “el descacharrado es la principal medida de prevención”.

“No me han informado de que se hayan sumado otros barrios, sí sabemos que hay brotes en los barrios Villa Celia y Villa García. En estos lugares comprometidos hemos realizado fumigación. Otro barrio con varios casos es el Libertad”, dijo Insaurralde a este medio.

En relación al porqué del brote dijo: “Esto está ocurriendo en varias provincias, la temperatura alta del mes de abril estadísticamente a nivel nacional provocó que se sigan sumando casos”.

“El descacharrado ayuda más que la fumigación”, indicó en referencia a las medidas de prevención. Si bien las dos tareas se están realizando, habló de la necesidad de colaboración de los vecinos respecto a tirar los objetos en desuso.

En cuanto a la fumigación, el funcionario indicó que “sólo elimina la población adulta de mosquitos, bajamos a un porcentaje mínimo la población y queda la otra parte del ciclo del huevo y larva que no se controla fumigando”. “No tengo referencia de casos graves, puede haber algún paciente que se haya internado por uno o dos días, no más que eso”, aseguró.

“Estuvimos trabajando en los bloqueos vectoriales haciendo control de focos y vigilancia de febriles. Ni bien el clima nos permita vamos a continuar con esta tarea, el descacharrado quedó a cargo de la Municipalidad”, comentó Insaurralde a El Litoral.

La semana pasada se notificó desde Salud Pública 50 casos de dengue, de ese total 16 correspondían a Capital, 25 a Saladas (aunque no descartan más positivos), 7 en Mercedes, 1 en Colonia Libertad y 1 en Virasoro. En ese momento el ministro de Salud, Ricardo Cardozo, dijo: “Sin la colaboración de todas las instituciones, la batalla contra el dengue la vamos a perder”.

Ayer, 35 en Capital, Saladas (45), Mercedes (7), Colonia Libertar (1) y Gobernador Virasoro (1). Según últimas actualizaciones epidemiológicas oficiales, en la provincia del Chaco se registraron 151 casos de dengue; en Formosa, 103; y Misiones, 41.

Ante síntomas como fiebre, dolor de cabeza (especialmente en la zona de los ojos), dolores musculares, articulares, erupciones, náuseas y vómitos, consultar al servicio médico local.