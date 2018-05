Denuncia de Asia Argento en Cannes: “Fui violada por Harvey Weinstein en 1997”

El Festival de Cannes volvió a condenar al productor Harvey Weinstein, esta vez fue mediante el contundente discurso de una de sus víctimas: la actriz y directora Asia Argento. La artista italiana confesó antes de la presentación del premio a mejor interpretación femenina: “Fui violada aquí por Harvey Weinstein en 1997”.

“Tenía 21 años. Este festival era su terreno de caza”, apuntó ante el público del teatro Lumiére. Argento fue de las primeras en denunciar al cineasta, en octubre de 2017. “Harvey Weinstein nunca será bienvenido aquí jamás”, declaró y aseguró que será “rechazado por la comunidad del cine que le abrazó y encubrió”.

Respecto a este último punto, Argento expuso que “incluso esta noche, sentados entre ustedes, hay quienes aún deben rendir cuentas por su conducta hacia las mujeres”. Luego apuntó: “Por dicho comportamiento no pertenecés a esta industria, no pertenecés a ninguna industria o trabajo. Sabés quién sos”. También dijo: “Lo más importante, sabemos quién sos, y no vamos a permitir que te salgas más con la tuya”.