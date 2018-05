Bromatología: hay pocas denuncias pero en los controles detectan constantes irregularidades

La Comuna capitalina realiza periódicamente controles de rutina en distintos tipos de comercios de la ciudad, especialmente los que se dedican a la venta de alimentos, detectando constantes irregularidades. Consultada sobre esta situación, la subsecretaria de Contralor Ambiental, Claudia Miranda, dijo a El Litoral que “no hay casi denuncias de los ciudadanos, pero llamativamente vamos a los lugares y advertimos que hay problemas”.

Según estiman desde el Municipio, esta cuestión se debe al temor de tener problemas con el comerciante, no queriendo que sus datos se den a conocer. Más allá de esto, aseguran que son habituales algunas anomalías como la falta de carnet de manipulación de alimentos, falencias en el control de plagas y condiciones de limpieza en general.

Como ejemplo de esta situación puede mencionarse una queja vecinal surgida en los últimos días por una carnicería que vierte un líquido de olor nauseabundo sobre la avenida Independencia, casi Sánchez de Bustamante. “Las carnicerías deben tener un sistema de desagote especial para no arrojar nada a la vía pública”, subrayó Miranda.

Ante estos incumplimientos de la normativa vigente al respecto, desde Contralor Ambiental implementan dos tipos de medidas, de acuerdo a la gravedad de la falta en la que esté incurriendo el comercio. Sobre esto, Claudia Miranda señaló que “si es una cuestión de papeles y cuestiones leves, se le da una intimación y un plazo para que logre cumplir con todo”. Agregó que “en caso de que haya alimentos en mal estado o entendamos que está en riesgo la salud de los clientes, se procede a la clausura preventiva del local de manera inmediata”.

De este modo, instan a los clientes de los diferentes locales comerciales a hacer las denuncias correspondientes en caso de que detecten algún tipo de irregularidad. “Son muchos los negocios y no damos abasto, pero hacemos controles constantes tratando de abarcar toda la ciudad”, expresó al respecto la subsecretaria de Contralor Ambiental del Municipio.

Las denuncias se recepcionan a través de la línea telefónica comunal 0800-5555-6264 y aclararon que son completamente anónimas, por lo que el comerciante no será informado sobre la identidad de quien dio aviso al Municipio.