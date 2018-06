Proyecto contra tarifazos: Pedro en contra, Camau y Almirón a favor

Como se supo desde un principio, el bloque peronista se unió para intentar darle un cachetazo legislativo al Gobierno de Mauricio Macri, al menos por un par de horas. Así fue que los senadores correntinos Camau Espínola y Ana Almirón votaron a favor del proyecto que frena los tarifazos, lo hicieron en consonancia con la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner y Miguel Angel Picheto, hasta ayer dos figuras antagónicas. Pedro Braillard Poccard votó en contra de la iniciativa y minutos después apoyó el veto que Macri realizó a la iniciativa.

Tras una sesión que duró varias horas, la Cámara de Senadores de la Nación le dio la media sanción que le faltaba al proyecto conocido como “antitarifazos”. Fue por 37 votos a favor y 30 en contra tras muchos cruces y discusiones políticas en los discursos.

Sin embargo, el presidente Mauricio Macri vetó lo aprobado en la madrugada de hoy. Desde el oficialismo aseguran que es perjudicial para las arcas públicas.

Estuvieron presentes los tres senadores por Corrientes. Mientras que los peronistas Ana Almirón y Carlos Espínola votaron a favor, el macrista Pedro Braillard Poccard, se pronunció por la negativa.

“Hay sectores de la oposición que muchas veces acompañaron al gobierno en algunas leyes, pero en esa ocasión decidieron no hacerlo”, dijo Braillard Poccard a Radio Sudamericana.

“El veto no es ideal, es una medida dura. Hubiese sido bueno que se llegara a un acuerdo”, expresó.

“Esto sirve para empezar a debatir de una vez por todas la política de subsidios y que se digan las cosas que deben saberse. El subsidio implica que alguien tiene que poner la plata, no sale de la nada”.

“Ese subsidio que beneficiaba a todo el gran Buenos Aires era en detrimento del interior, esto es así y se vio reflejado con las grandes inversiones. El subsidio al transporte se volcaba el 80 por ciento en Buenos Aires y todos lo reconocieron”, agregó Braillard Poccard.

El legislador sostuvo que a partir de ahora habrá que establecer mecanismos de negociación con la oposición. “Habrán otras leyes y necesitamos dialogar, el oficialismo es consciente de esto”, finalizó.