Estudiantes piden tener mayor participación en la política

Con un balance positivo por parte de la organización y de los jóvenes, ayer tuvo lugar la última sesión de la primera parte del programa nacional “Concejos Deliberantes Estudiantiles”. Los 19 alumnos electos de diferentes escuelas capitalinas, así como sus respectivos suplentes, pudieron capacitarse acerca de la labor legislativa en el recinto comunal, aprendieron a redactar los diferentes proyectos de ordenanza, y luego pudieron debatirlos entre ellos.

“Los felicito porque utilizaron todas las herramientas con las que cuenta el Concejo Deliberante, y no se preocupen por los proyectos no aprobados, es parte del trabajo de un concejal el tener que ver en qué pudo haber fallado, y mejorar la idea”, dijo a los estudiantes la edil Florencia Ojeda, al culminar la primera etapa prevista para este año del Concejo Estudiantil. Mientras alistan la segunda tanda para agosto, desde la organización aseguraron que la propuesta tuvo una buena aceptación tanto por los ediles como por los propios jóvenes.

“Los chicos tuvieron un buen nivel al momento de comunicarse con los demás y al presentar sus proyectos”, manifestó a El Litoral una de las asesoras de la iniciativa, Paloma González. “El objetivo no es que sean concejales, sino que sepan debatir y consensuar con los demás”, agregó.

Durante la sesión de ayer, la segunda y última, se aprobaron algunos proyectos de ordenanza presentados por los alumnos, que estaban orientados a solucionar problemas en los barrios donde habitan. Uno de ellos, por ejemplo, consistió en la reestructuración de la nomenclatura de las calles que están divididas por manzanas, las cuales ocasionan problemas para la orientación de los choferes de ambulancias durante emergencias.

Una de las iniciativas con mayor espectro fue la del pedido para que el Municipio se adhiera a la ley 26.774, la cual permite que los mayores de 16 años voten en las elecciones nacionales. Este proyecto, finalmente, no prosperó, pero evidenció una necesidad en la que coincidió la mayoría de los estudiantes que participaron del programa.

“Creemos que nuestra voz es siempre omitida y los mayores hablan por nosotros”, opinó en diálogo con este medio la alumna del Colegio General San Martín, Irina Filippini, quien fue una de las autoras de la propuesta.

“Queremos dejar de ser espectadores de la vida política y pasar a ser protagonistas, y qué mejor manera que participando en la democracia a través del voto”, sostuvo. A la vez, su compañero de escuela, Emanuel Echeveste, señaló que “hay una falta de espacios de participación para nosotros, el único privilegio que tenemos es que podemos elegir Presidente, y si podemos elegir algo tan importante, ¿por qué no podemos elegir a un Intendente?”.

Los estudiantes coincidieron en que en el futuro les gustaría aspirar a algún cargo político y que desde más chicos están involucrados en política, sin poder votar pero ayudando en la militancia. También aseguraron que este Concejo Estudiantil fue una “experiencia única”, como indicó Emiliano Romero, de la Escuela Francisco Soler, quien resaltó la posibilidad de “debatir ideas y ayudar a nuestra comunidad”.

“Es una experiencia que el día de mañana nos va a posibilitar ser mejores ciudadanos”, añadió su compañero, Ariel Galarza.