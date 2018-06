Noelia Custodio y Señorita Bimbo traen su humor feminista a Corrientes

Señorita Bimbo y Noelia Custodio se presentarán el 14 de julio en el Teatro de la Ciudad de la capital correntina. Durante el show las artistas surfean sin tibieza sus propias preguntas y observaciones sobre el mundo aquí y ahora, para profanar el statu quo y romper todo, riendo. La cita en Corrientes será el sábado 14 de julio desde las 21, con entradas anticipadas a la venta en Audiocenter, Mendoza 765.

Humor e irreverencia desde la mirada de dos mujeres que no temen deconstruir todo mandato, tema o situación, un show de stand up actual, de la mano de Noelia Custodio y Señorita Bimbo, que llega a la ciudad el sábado 14 de julio, con entradas a 300 pesos. La cita es en el Teatro de la Ciudad, en Pasaje Villanueva 1470.

Noelia Custodio se inició en el stand up en 2011. En el año 2014 presentó “Exabrupto” en el Paseo la Plaza, en la mítica calle Corrientes, con Nicolás de Tracy; en el 2016 estrenó “Harina” junto a Señorita Bimbo, Ezequiel Alvarez y Rodrigo Bello. En 2016 giró a nivel nacional con su show unipersonal. Participó de las ediciones 2013 y 2014 del Festival de Ciudad Emergente, en el “Festival nuestro” en Tecnópolis en el año 2015 y en el “Festival de la Palabra” para más de 6.000 personas.

Fue parte de los especiales de comedia de Comedy Central Latinoamérica en los años 2016 y 2017, y actualmente se encuentra participando del programa “Segurola” por FutuRock FM.

Bimbo Godoy es actriz y conductora, hace stand up desde el 2010, fue parte de los shows de stand up “Snorkel”, “Rococó” y “Harina”, y desde el 2016 se presenta con su unipersonal. Fue parte de los especiales de Comedy Central Latinoamérica de 2014, 2016 y 2017 y participa como conductora del programa “Furia Bebé” en FutuRock FM, junto a Malena Pichot y Martín Rechimuzzi.