En la provincia el paro nacional resentirá servicios, oficinas y la jornada escolar

n Por primera vez en varios años, distintos sectores sindicales confluirán en Corrientes en un paro general nacional. Esto impactará en servicios como el transporte público, de media y larga distancia, en las telecomunicaciones, en la atención en los bancos; como así a usuarios en oficinas públicas nacionales y en provinciales. Tampoco habrá clases porque adhirieron los cinco sindicatos docentes, y las asociaciones que nuclean a educadores e investigadores de las universidades.

A la medida de fuerza adhirieron los gremios locales nucleados en la CGT Corrientes, que se congrega en la histórica sede de calle Yrigoyen, liderada por el secretario general de la UTA local y senador provincial, Rubén Suárez. A las 11 realizarán una conferencia de prensa. Estos se suman a lo expresado por el Consejo Directivo de la Confederación General del Trabajo de la República Argentina, de la necesidad “de efectuar cambios en el rumbo de la política económica”, del Gobierno nacional. También, convocaron desde las 62 Organizaciones Sindicales Peronistas, conducida por el secretario adjunto de Telefónicos, Rodolfo “Tito” Cerdán. Allí se congregan, además, representantes del Sindicato de Gastronómicos, Sindicato de Amas de Casa, Suther, Balizamiento y Dragado, entre otros.

De igual modo, se pronunciaron desde la Mesa de Unidad Sindical que se reúne en el Sindicato de Panaderos de Corrientes, por calle Perú. Estos señalaron la necesidad de expresar su reclamo de freno a “la política de ajuste”. Allí se nuclean, Cerveceros, Somu, Sindicato de la Carne, Panaderos, entre otros.

También se sumaron los gremios que se nuclean en la CTA Corrientes, principalmente ATE, Sitraj, Suteco, entre otros; y en la Ctep, que representa a los trabajadores de la economía popular, como así contarán con el acompañamiento de organizaciones sociales. Estos últimos, a su vez, plantean movilización para este lunes.

El Plenario de Trabajadores Correntinos anunció el viernes en conferencia de prensa, que el lunes se movilizarán a las 10 hasta la oficina de Invico, frente a la plazoleta Italia para demandar soluciones habitacionales para los correntinos. También solicitan mejoras salariales para estatales por encima del 20 por ciento, anunciado en marzo por el Gobierno provincial.

Luego los trabajadores del plenario, marcharán hasta plaza 25 de Mayo donde participarán de la instalación de la carpa blanca que realizará el Sindicato Unico de Trabajadores de la Educación de Corrientes (Suteco). Estos reclaman un aumento al básico del 30 por ciento y un piso salarial por encima de 19 mil pesos.

Servicios

La huelga tendrá impacto en el servicio de transporte público de pasajeros en Corrientes Capital, ya que la UTA ratificó su adhesión. Además, afectará a los servicios de combis de media distancia y al transporte de pasajeros de larga distancia, por lo que no habrá actividad en la terminal de ómnibus. La medida será de 24 horas. Se extenderá desde las 00 del lunes hasta las 00 horas del martes.

Otro de los gremios que se sumó a la medida de fuerza fue la Asociación Bancaria de Corrientes. La modalidad es sin asistencia a los lugares de trabajo. Por ello no habrá atención al público en entidades privadas de la ciudad, ni en el Nación. Por su parte, desde el Banco de Corrientes expresaron que garantizan la atención en la mayoría de sus sucursales, como así, se mantienen los servicios electrónicos operativos.

Los bancarios, a su vez, este viernes cerraron con la Asociación de Bancos Argentinos (Adeba) una cláusula de actualización salarial del 5 por ciento, que se suma al porcentaje acordado hace meses atrás. Se trata del primer sindicato que reabrió paritarias para perforar el techo del 15 por ciento, ya que sumaría un 24 por ciento anual.

Vale señalar que podría haber menor cantidad de dinero en los cajeros automáticos, ya que no habría servicio de transporte de caudales. El paro también podría afectar los servicios de telecomunicaciones, ya que Soetco adhirió al paro. La modalidad será sin concurrencia a los lugares de trabajo.

Clases

La huelga también impactará en las clases. Los cinco sindicatos docentes de Corrientes manifestaron que se plegarán. Estos son Acdp, Amet, MUD, Sadop, Suteco y UDA. De acuerdo a lo informado por los dirigentes del sector, esto se debe a que rechazan la “política de ajuste del Gobierno nacional”, que afecta el poder adquisitivo de los trabajadores.

A su vez, se sumarán los docentes universitarios nucleados en Codiunne y Adiunne. Estos se encuentran en plena lucha por una mejora salarial, ya que el Estado nacional les ofrece un aumento del 15 por ciento anual, sin cláusula gatillo.

Atención

Desde el Sindicato de Luz y Fuerza de Corrientes confirmaron el viernes que este lunes no habrá atención al público en la oficina comercial de la Dpec. En cuanto a los servicios de mantenimiento, sólo habrá una guardia para emergencias, según indicaron.

Por otra parte, desde la Udai Corrientes de Anses, Ramiro Escalante confirmó que se atenderán únicamente los turnos que se realizaron para dicho día. Además, el miércoles no habrá atención al público por el día del trabajador estatal.

En las oficinas de Capital de Pami, al menos un 50 por ciento del personal adherirá al paro. Por ello desde la gerencia se recomendó no concurrir, salvo para realizar trámites de prioridad o emergencias. Sin embargo, en el interior la actividad no se vería resentida, según indicaron.