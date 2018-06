Tassano sobre salarios: “No estamos en la mejor situación económica”

Escenario. Tassano reconoció que la situación económica del país cambió, pero aclaró que las finanzas de la comuna a su cargo no son auspiciosas.

Después de encabezar un agasajo dedicado a los periodistas en su día, el intendente Eduardo Tassano dialogó sobre la marcha de su gestión y se refirió, sin generar expectativas, a la posibilidad de un nuevo aumento salarial para los municipales.

El jefe comunal compartió un desayuno con los trabajadores de prensa y seguidamente brindó declaraciones.

Consultado sobre la viabilidad de una recomposición salarial para los agentes comunales, dejó en claro que “no estamos en las mejores condiciones económicas”. No obstante, no descartó del todo la posibilidad, al señalar que estudiarán el tema en el marco de la mesa paritaria.

Vale recordar que un día antes, el gobernador Gustavo Valdés ratificó que están trabajando en medidas salariales para que los estatales no pierdan su poder adquisitivo después de las turbulencias financieras que terminaron con un peso devaluado y un aceleramiento de la inflación.

Se refirió, además, al nivel de cobro de los tributos municipales. “Tenemos que mejorar. Estamos con niveles estables, deberíamos estar creciendo. Hay una tendencia nacional a privilegiar la recaudación propia y mejorarla, para disminuir la importancia que tienen las coparticipaciones”, remarcó.

“Estamos en un momento difícil y venimos con muchas dificultades, pero vamos a trabajar técnicamente en eso, a ver si podemos mejorar lo que es el ABL y el impuesto inmobiliario”, sostuvo.