Educación sexual: una demanda insatisfecha en las escuelas de Corrientes

La ministra de Educación y la titular del DISEPA admitieron la necesidad de seguir reforzando la ESI en las escuelas de Corrientes para que no llegue de una forma “sistemática, científica y biológica”. En el marco de la presentación de un nuevo programa que se complementa a la Ley, ambas coincidieron en trabajar la prevención y acompañamiento de las adolescentes que viven un embarazo no deseado para que no sea una “problemática” y no quede excluida del sistema educativo.