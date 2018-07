Vacaciones: pusieron refuerzos desde Retiro y en la terminal local parten micros completos

Las vacaciones de invierno comienzan en la provincia el próximo lunes y ayer fue el último día de clases; anoche la terminal estaba repleta. Personal que trabaja en las boleterías consultadas por El Litoral comentaron que tuvieron que colocar refuerzos desde Buenos Aires hacia Corrientes y que desde esta provincia hacia Retiro los colectivos salen completos.

A la vez, indicaron que no hay pasajes para este fin de semana, inclusive el día lunes -en Corrientes es feriado en honor a la Virgen de Itatí- y que están saliendo micros repletos hacia Mendoza, un destino clásico en el receso invernal.

“Los colectivos están saliendo completos y están viniendo con refuerzo desde Buenos Aires. Para este fin de semana ya no tenemos pasajes disponibles”, relató a este medio gráfico Ricardo, de Nuevo Expreso. Desde el Pulqui, Sergio comentó a El Litoral que “desde Buenos Aires a Corrientes vienen con refuerzo, inclusive el día sábado”. “También tenemos muy buena demanda a Córdoba, aunque comenzaron una semana antes las vacaciones”, señaló.

También hubo muchas compras de pasajes hacia Salta y Mendoza. “Si bien no se colocaron refuerzos, este fin de semana y durante algunos días de la semana siguiente los colectivos van a salir completos”, contó Félix desde Flecha Bus.

Desde Ersa también indicaron que “se tuvieron que poner refuerzos por la alta demanda que se mantiene hasta el lunes inclusive”.

Por otra parte, desde las boleterías consultadas ayer por este diario comentaron que “los precios se mantuvieron las últimas semanas” y desde algunas empresas recordaron que días antes hubo promociones en pasajes.

Las vacaciones de Corrientes coinciden con las de Buenos Aires y esto, según expresaron desde la terminal, ayudó a que la venta sea alta para estos días.