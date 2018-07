Curne mostró practicidad en su visita a Aranduroga

Fernando Barreto

deportes@ellitoral.com.ar

Aranduroga sufrió ayer el juego práctico y efectivo del puntero, sumando una nueva derrota en el torneo Regional de Rugby. Curne se llevó el triunfo de Corrientes 40 a 17, sigue como invicto y único puntero del certamen en el inicio de la séptima fecha. El equipo universitario mostró su fisonomía de equipo sólido, controló el partido durante el período inicial y, por momentos, fue contundente para anotar.

En el arranque del cotejo, Aranduroga trató de luchar palmo a palmo con sus delanteros. El juego se desarrolló en la mitad de la cancha sin mayores sobresaltos para las defensas.

Claro que en pocos minutos (5), Curne aceleró sus ofensivas. Movió la pelota por todo el frente de ataque y llegó a los tries. Primero fue por la punta izquierda donde definió Yasir Burrli y después a través de Agustín Frigerio, en el sector derecho.

Las dos jugadas se iniciaron prácticamente desde el fondo de la cancha a partir del desequilibrio de Tomás Carrió.

Luego de un penal que anotó Genaro Carrió, casi inesperadamente, el local llegó al descuento gracias a una pelota recuperada en el scrum, que le permitió a Luciano Frette anotar 5 puntos.

En el inicio del complemento, otra acción utilizando la amplitud del terreno le permitió a Curne señalar su tercer try. En esta oportunidad, el que apoyó en el ingoal fue el internacional Tomás Carrió.

Fue una conquista que prácticamente definió el pleito anticipadamente, sobre todo porque la brecha se estiró con otro try de Martín Cima.

El único momento de desconcentración que tuvo el visitante fue aprovechado por Aranduroga que, con sus limitaciones, siguió yendo al frente. Esa actitud fue recompensada por los tries de Patricio Encina y Lucas Buscaglia; los dos definieron desbordando por el sector derecho.

La ilusión para seguir limando la diferencia fue escasa, porque Curne volvió a tomar el control del partido. No pasó sobresaltos defensivos y sobre el final, Francisco Liotta puso las cifras definitivas al encuentro.