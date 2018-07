Pareja de Carla Pipaón afirmó que las denuncias de Tomasella eran mentiras

La semana pasada la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela dispuso la liberación de Carla Pipaón, y su pareja Facundo Ramírez, quienes estaban presos en el país norteño, desde hacía 6 meses, por haberse fugado de la Argentina con las hijas de la mujer, Abril y Julieta.

En comunicación con TNGoya Ramírez habló sobre el difícil momento que atravesaron. “Gracias a Dios nuevamente recuperamos la libertad ahora, ya estoy mejor a nivel psicológico como para poder comenzar mi lucha para limpiar todas las mentiras que han lanzado en mi contra y en contra de mi familia, el sufrimiento fue muy alto pero la mayor satisfacción es saber que una mamá y sus hijas nuevamente están juntas y pude cumplir con mi palabra de protegerlas y cuidarlas de toda la violencia vivida por parte de Lucio Tomassella (padre de las menores)”.

“Acabamos de escuchar cómo están tratando la noticia los periodistas de Corrientes, no siendo imparciales y siendo sumamente tendenciosos. Comentando que Venezuela no permite la extradición porque en Goya emitieron alertas rojas falsas. No mencionan que se comprobó que los delitos denunciados por Tomasella fueron mentiras, las niñas están perfectas según pericias realizadas por el Organo Superior de la Justicia venezolana. No informan que Carla Pipaón y sus hijas tienen desde el primer día de su llegada a Venezuela refugio por violencia de género otorgada por acnur y el gobierno venezolano. No se preguntan por qué la justicia no permitió ver a sus hijas a Tomasella. No mencionan lo que dice la sentencia. Yo vivía en Venezuela y Carla vino aquí a pedir protección. Permiten que Tomasella siga difamando. Desde aquí no se ataca, se realiza el proceso legal, si Carla no está en la justicia de Goya es porque no sirvió su lucha allá”.

En tanto Lucio Tomasella, el padre de las dos menores que fueron llevadas por su madre, Carla Pipaón junto con su pareja, Facundo Ramírez a Venezuela, dijo a Radio Dos que ese país “entregó a mis hijas a un abusador”. “La Justicia venezolana entregó a mis hijas a un abusador condenado por abusar de su propia hija”, señaló a la vez que agregó que la pareja de su ex esposa “fue condenado por abuso y tiene tiene varias imputaciones por las cuales debe responder acá, en la Argentina”. Al respecto, señaló que las imputaciones “no las hago yo, las hace el Juzgado” y sostuvo que “hay una orden de restitución de jueza de familia”, a su favor. Mencionó diversas pruebas, como “audios que me pasaban las hijas y también informes psicológicos” y cuestionó que “ellos se pondrán como las víctimas de todo esto, pero es incomprensible”.

Consultado sobre las acusaciones que realizó Pipaón a través de redes sociales en su contra, en la que manifiesta, entre otros conceptos que es “la única responsable de sacar a mis hijas de su país” y que no se arrepiente porque las alejó del “abuso, maltrato y violencia” de Tomasella, el abogado respondió que nunca ejerció violencia contra las niñas. “Ellas se muestran como víctimas”, cuestionó a la vez que señaló que nunca fue denunciado por su ex esposa. Finalmente, Tomasella aseguró que inició la restitución internacional de sus hijas.

La cifra

6

Meses hacía que la pareja se encontraba detenida en Venezuela, por una denuncia del ex marido de la mujer.