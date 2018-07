Gareca dijo que es un técnico libre y escucha ofertas

Ricardo Gareca, quien recientemente finalizó su vínculo con la Federación Peruana de Fútbol (FPF), declaró ayer que es un “técnico libre” y escuchará ofertas, aunque no tomará una decisión sobre su futuro hasta que vuelva de unas vacaciones en Argentina.

La FPF ha manifestado su interés en retener a Gareca, quien llevó a la selección a un Mundial después de 36 años de ausencia y devolvió la confianza al elenco inca tras décadas de fracasos en grandes torneos.

Además del interés de la asociación peruana, Gareca suena como uno de los candidatos a dirigir la selección argentina si Jorge Sampaoli no sigue en el cargo.

“En este momento soy un técnico libre, con todo el poder de decisión de mi parte”, dijo Gareca en una conferencia de prensa. “Tengo la posibilidad de escuchar a quien sea (...) cualquier ofrecimiento que pueda suceder lo puedo escuchar”, afirmó.

Gareca, que fue delantero de Argentina hace tres décadas, fue contratado para dirigir la selección peruana en el 2015. El acuerdo terminó la semana pasada después de la eliminación en la primera fase del Mundial de Rusia.

El entrenador, de 60 años, manifestó que su abogado se reunió con los dirigentes de la federación local, pero no hubo una oferta económica en la cita, porque solicitó tiempo para descansar.

“Lo que le he pedido al presidente de la federación peruana es tomarme el tiempo necesario y poder pensar lo mejor para nuestro futuro como comando técnico; y bueno, si existe y perdura el interés, por supuesto ver la posibilidad”, dijo Gareca.

“Si es para estar cuatro años más (como técnico de la selección peruana) necesito pensarlo bien”, agregó.

Gareca no mencionó si mantuvo conversaciones con los dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), pero afirmó: “Que te nombren para una selección de la magnitud de Argentina siempre es gratificante desde todo punto de vista, es lo único que puedo decir”, manifestó a la prensa.