Maciel: “Voy a dejar todo”

Gerardo Maciel se transformó en el segundo refuerzo que concretó Boca Unidos para afrontar el Torneo Federal A de la temporada 2018/19.

“Vengo de la UAI Urquiza, en la B Metropolitana (llegó a la final del Reducido cayendo en los penales ante Defensores de Belgrano). Juego de volante o media punta, y llego para dar lo mejor”, fue la presentación del jugador oriundo de Paso de los Libres.

Maciel contó que “desde muy chico, a los 11 años me fui a Boca (Juniors), donde hice todas las inferiores, de ahí pasé a Banfield, donde me convertí en profesional. Pasé por Barracas Central, en la B Metropolitana; Unión de Villa Krause de San Juan en el Argentino A; volví a la B Metro en Fénix; pasé por Villa San Carlos hasta llegar a la UAI Urquiza”.

“No me gusta mucho hablar de mí, pero me considero un jugador al que le gusta encarar en ataque, tengo velocidad y me siento más volante ofensivo”, refirió.

El libreño dijo que “vengo con las mejores expectativas al club, llego para sumar, sé que hay que pelearla a full, así que voy a dejar todo”.