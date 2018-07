Natalia Oreiro presentó su nueva película: “Re loca”

“Re loca” es la nueva película de Natalia Oreiro, dirigida por Martino Zaidelis, que se estrena hoy en todos los cines del país y fue presentada el martes.

“Es una comedia divertidísima. Hace años que no hacía comedias y volver al cine con comedias es un placer”, contó la actriz. Oreiro interpreta a Pilar, una mujer común, con un trabajo estable, una vida cotidiana, una pareja familia, amigos, ex novio, ex suegra, pero que todos los días soporta malos tratos y no expresa lo que siente y que le genera angustia. El personaje de Pilar estalla y empieza a decir lo que le pasa de manera liberadora.

Feliz con el inminente desembarco del film en los cines, la actriz disfrutó del estreno de la película junto con su marido, Ricardo Mollo, con quien compartió risas, miradas cómplices y un romántico beso en la sala en donde se proyectó la película.

Del elenco también participan Diego Torres, Fernán Mirás, Gimena Accardi, Pilar Gamboa, Hugo Arana, Radagast y Martin Garabal. Además de amigos y colegas de los artistas, en la premier estuvo Celeste Carballo, que reversionó su canción “Me vuelvo cada día más loca” para este proyecto.