Cifradas esperanzas turísticas con el avance del nuevo portal a los Esteros

“Queremos generar un polo de desarrollo local que se complemente a las actividades que se realizan junto a los productores en esa zona y ante algunas versiones desmentimos la construcción de un hotel”, dijo Vicente Picó de IderCor.

Ante la preocupación que generó en productores de San Miguel y Loreto que usufructúan los terrenos de la Ex Fundación San Nicolás hoy en manos de la Provincia (traspasado por ley Orgánica de Ministerios 6233 art 24 al IderCor), el organismo provincial explicó los alcances de las tareas que se vienen desarrollando en el predio que en su totalidad ocupan 3100 hectáreas y de los cuales se trabajan en 4 de ellas.

“El objetivo General del proyecto es la habilitación de un portal de Acceso, con un Centro de Interpretación para la difusión turística de los esteros y fundamentalmente generar un polo de desarrollo local que beneficie directamente a los pobladores de las ciudades de San Miguel y Loreto. Muestra de ello es la revitalización de la hotelería en esas localidades, apuntar al mejoramiento de la oferta gastronómica y la producción agrícola y artesanías ofreciendo a las mismas en puntos de ventas habilitados al efecto sobre la Ruta Nacional 118”, explicó Vicente Picó, titular del organismo provincial

Aclaró el funcionario que entre los considerandos del proyecto no existe la instalación de un hotel en el casco del predio sobre el cual se está trabajando en la actualidad ni tampoco un desalojo masivo de pobladores, ya que hace varios meses se viene conversando con la única familia existente. “Hay una cuestión administrativa y otra operativa en esta situación, la primera nos obliga como propietarios del predio a reubicar a esa familia, para lo cual venimos conversando con el núcleo familiar para no solamente relocalizarlos, sino avanzar con un terreno propio y hasta la construcción de una vivienda”, manifestó en ese sentido.

Anunció además que hay una decisión provincial de seguir con el trabajo en el resto del predio: “Esto implica acordar con productores de la zona, y aledaños al predio a la cesión de tierras para su explotación bajo forma de comodato, sin cargo, facilitando insumos (gas oil, semillas, herramientas) y un seguro contra riesgos de accidente, para todas aquellas personas que ingresan la predio a trabajar en las fracciones de tierra cedidas. Se realizan desde hace tres años reuniones periódicas donde se recepcionan inquietudes y resuelven los aspectos planteados por los productores participantes. Los productores beneficiarios, no son solo los de la colonia San Antonio, sino también productores de San Miguel y Loreto”.

Proyecto y objetivos

El Proyecto Aventura Iberá – San Antonio tiene los siguientes objetivos:

Generar un nuevo atractivo turístico que se complementará con las actividades que ya se ofrecen en los Portales Oeste de Acceso al Parque y con el Parque Nacional Mburucuyá.

Incrementar el número de visitantes y turistas a la zona oeste del Iberá.

Promover más días de estadía para el turista interesado en visitar todos los Portales del Iberá y genera un mayor gasto promedio por día.

Fomentar la creación de empleo y de emprendimientos, en los Municipios de Loreto, San Miguel y Caá Catí.

Atraer inversión privada en hotelería, gastronomía y servicios turísticos en todas las localidades de la zona

Además de internarse en el mundo de los hombres que habitan la región –en la visita al CDI-, los visitantes participarán de actividades al aire libre, circuitos de caminata e interpretación de la naturaleza, que permitirán conectarse con la vida natural del Iberá.

El proyecto contempla la remodelación y refuncionalización integral de cuatro (4) barracas existentes; la refuncionalización de un tanque australiano, la construcción de un espacio de estacionamiento (para 60 vehículos), un sector para maniobras de colectivos, la mejora del camino (desde el ingreso al predio hasta el conjunto de edificios del Centro de recreación) y la construcción de: un acceso de servicio para camiones, un portal de acceso y locales para venta de productos regionales (sobre la RNNº 118), con una dársena para autos.

Se realizara la construcción nueva de una galería, que circunda un espacio verde (parquizado a modo de plaza), que vincula los edificios (conservados, reciclados y refuncionalizados) y un mangrullo o torreta mirador.

La galería incorpora diez (10) paneles con gráficas que explicarán el ecosistema ibera (se agregará un panel en el sector de Acceso). Además, la galería integra espacios de descanso con mobiliario de bancos.

Evolución histórica del proyecto

a) Visita y recorrido del predio para análisis de factibilidad, con técnicos del Comité Ibera, Ministerio de Turismo de la Nación, Idercor.

b) Estudios de prefactibilidad y búsqueda de líneas de financimiento en el marco de Proyectos de Corredores Turísticos (Financiamiento BID).

c) Consultas previas con los principales actores involucrados comunidades de las localidades de San Miguel, Loreto, Comunidad de pueblos originarios (Mboy Kua con firma de acta acuerdo incluída) comunidad educativa (Efa Ñande Roga) y productores de la zona

d) Acuerdo entre Comité Iberá e Idercor, para cesión del espacio necesario para la ejecución del Proyecto Aventura Iberá (4 ha que incluyen el casco).

e) Formalización del Financiamiento del Proyecto en Licitación Pública Nacional Nº 54/17 “Aventura Iberá - Centro de Recreación y Turismo, Portal San Antonio, Loreto en la provincia de Corrientes, en el marco del “Programa de Desarrollo de Corredores Turísticos”, con Contrato de Préstamo del Banco de Interamericano de Desarrollo (BID) 2.606/OCAR (Ministerio de Turismo de la Nación).

En tanto Idercor, como lo viene haciendo desde hace 3 años que se hizo posesión definitiva del predio procedió a:

a) Regularizar la situación del personal del Ex Instituto San Nicolás, acompañando los trámites jubilatorios de las personas que estaban en situación e incorporando como personal efectivo (algo que históricamente no se hizo).

b) Acordar con todas las organizaciones de productores de la zona, y los productores aledaños al predio a la cesión de tierras para su explotación bajo forma de comodato, sin cargo, facilitando recursos (gas oil, semillas, herramientas) e incorporando como novedad un seguro contra riesgos de accidente, para todas aquellas personas que ingresan la predio a trabajar en las fracciones de tierra cedidas. Se realizan desde hace tres años reuniones periódicas donde se recepcionan inquietudes y resuelven los aspectos planteados por los productores participantes. Los productores beneficiarios, no son solo los de la colonia San Antonio, sino también productores de San Miguel y Loreto.

c) En el marco de la ejecución del Proyecto Aventura Iberá, se procede a facilitar el predio a la empresa encargada de la ejecución de las obras civiles con la consiguiente relocalización de un nuevo centro de operaciones del IDERCOR.

d) Se procede a la relocalización de UNA familia que habita el predio acompañando a la misma en la regularización en el otorgamiento de tierras por parte del ICAA y facilitar los medios para la construcción de la nueva vivienda. (Tal situación fue advertida en reiteradas oportunidades ex ante del inicio de las obras)