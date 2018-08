Los chicos eligen su regalo, y en las vidrieras se ofrecen juegos libres de estereotipos

n El microcentro comenzó a tener un mayor movimiento comercial, sobre todo por las familias que están inmersas en la tarea de escoger el regalo para la celebración del Mes del Niño. Mientras tanto, desde las vidrieras se ofrecen un sinfín de variedades de juguetes con promociones especiales, y en este marco algunas tiendas ofrecen juegos libres de estereotipos de género.

“Ni nena ni nene, todos los juguetes”, una leyenda que sobresale en el cartel publicitario de una juguetería del microcentro. Al respecto, la encargada del local Natalia, explicó a El Litoral: “Con la campaña queremos decir que los juguetes no son para niños o para niñas, son para jugar. Tenemos de todo, en todos los colores y para todos los gustos. En la mayoría de los casos son los mismos chicos los que eligen, sea que vienen con sus padres o bien son previamente consultados. Algunos papis todavía están acostumbrados a los tradicionales colores, pero por ejemplo tuvimos el caso de un nene que pidió un peluche rosa porque le gustó el color y se lo terminó llevando”.

Al parecer, las ideologías de género comenzaron a repercutir en algunos negocios que prefieren evitar la distinción de góndolas con el tradicional rosado con muñecas, bebotes con sus accesorios, artículos de cocina; y el sector celeste con superhéroes, autitos y juegos científicos. De hecho, esa polarización fue ampliamente criticada días atrás cuando una cadena de supermercado presentó el slogan: “Con C de Campeón” con la imagen de un niño con casco y a su lado “Con C de Cocinera” y la foto de una niña luciendo los típicos utensilios. Tal fue el malestar en redes sociales, que dicha gerencia tuvo que sacar los carteles promocionales y pedir disculpas.

De todas maneras en medio de un sondeo realizado por este medio, muchos comerciantes coinciden que todavía permanece latente la tradición de regalar cocinitas para las nenas y, por ejemplo, juegos de policías para los nenes. Asimismo, se consultó a algunos papás o mamás quienes destacaron que los chicos son los que eligen lo que más les gusta.

Didácticos

La tendencia de los juegos didácticos, pensados para estimular el desarrollo de los pequeños, comenzó a ganar protagonismo en Corrientes. Tal es así que en estas fechas de celebraciones por el Día del Niño, varias familias prefieren buscar juguetes que motivan la creatividad y potencian las habilidades.

“Siempre respetamos la decisión de los padres y ellos le dan la opción a sus hijos. En nuestro caso ofrecemos juegos didácticos que desde su confección son unisex, están diseñados para motivar la creatividad y el juego compartido”, detalló Ivana desde una juguetería exclusivamente didáctica.

Populares

Entre la múltiple variedad de potenciales regalos para el Día del Niño, desde las jugueterías destacan que los más populares son aquellos que llevan la imagen de algún personaje televisivo.

Al parecer la publicidad televisiva, directa e indirecta, influye en la elección de los más chiquitos. Así por ejemplo, Fabián desde una librería/juguetería comentó: “Los padres directamente buscan los juguetes que sus hijos vieron en la televisión o bien los que les gustó porque alguien más lo tiene. Son los chicos los que eligen, todo varía de acuerdo a los gustos personales pero siempre lo que más vendemos son los artículos que se promocionan en la tele”.

Lo cierto es que los juguetes que se ofrecen en la televisión, suelen ser los más costosos. De hecho de acuerdo a un breve sondeo se pudo constatar que los mismos cuestan desde $400 hasta más de $1.000. “Los LOL son lo más popular, después tenemos varios personajes Pepa Pig, los superhéroes y los dinosaurios que nunca pasan de moda. Pensábamos que iba a haber menos movimiento pero se está vendiendo bastante bien, algunos buscan precios pero la mayoría se esfuerza por comprar lo que a sus hijos o nietos les gusta”, señaló Mauricio.

Regalos

Para conocer la opinión de las familias, se realizó una breve encuesta a algunas personas que caminaban por peatonal Junín, respecto al regalo que tienen previsto en este Mes del Niño. La mayoría explicó que otorgan la elección a sus hijos y algunos aprovechan la fecha para comprarles artículos que necesiten.

“Mi nene es muy chiquito, le gustan los animalitos de la granja así que estamos buscando ofertas para comprarle”, explicó Ana; en tanto que Luciana que llevaba bolsa en mano, destacó: “No tengo hijos pero mis sobrinos me mandaron sus pedidos. Mi sobrino de 3 años me pidió un auto de carrera, y una sobrina de 9 una taza”.

“Le regalé un spinner en el paseo que estamos teniendo, pero por el Día de Niño le compré los botines, aprovechando que los necesitaba y era algo que le gustaba”, explicó Elisa. En este mismo, sentido Mercedes comentó: “Viendo las condiciones tenemos ganas de regalarle, a mi hijo, algo que necesite y sea práctico”. Los productos didácticos también ganan adherentes, de hecho, Bárbara señaló: “A mi nena le compré una corona y ahora salimos con la intención de comprarle un juguete didáctico. Estamos buscando promociones y precios”.

En síntesis mientras los comerciantes preparan un sinfín de ofertas en este Mes del Niño e incluyen campañas de juguetes “libres de estereotipos de género”, del otro costado varias familias empezaron con la búsqueda del mejor regalo y en la mayoría de los casos la elección se basa en los gustos del niño o niña.